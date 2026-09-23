51 держава ООН закликала росію погодитися на повне та безумовне припинення вогню

Україна підтвердила готовність до повного, негайного та безумовного припинення вогню. Із закликом до росії погодитися на такий самий крок виступила 51 держава — член ООН. Відповідну спільну заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ України.

У документі нагадали, що українська сторона погодилася на припинення вогню без попередніх умов ще в березні 2025 року. Держави закликали москву нарешті підтримати цю пропозицію, припинити агресію та змістовно долучитися до переговорного процесу. Його метою має стати досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру.

Учасники заяви наголосили на прагненні України до миру. Припинення вогню вони розглядають як крок до дипломатичного врегулювання та завершення війни. Відповідну позицію МЗС виклало в окремому повідомленні.

Також держави звернулися до росії з вимогою забезпечити негайне, безпечне та безумовне повернення українських цивільних. Йдеться про всіх незаконно затриманих, примусово переміщених або депортованих громадян України, зокрема дітей. Цей заклик також міститься в оприлюднених МЗС положеннях заяви.

Представники ООН і раніше неодноразово виступали за повне, негайне та безумовне припинення вогню. Зокрема, такий заклик прозвучав на засіданні Ради Безпеки 24 серпня 2026 року, повідомляло представництво ООН в Україні.

Окремо обговорюють енергетичне перемир’я

На тлі закликів до повного припинення бойових дій тривають обговорення можливого обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі. Держсекретар США Марко Рубіо заявив про зацікавленість росії в переговорах щодо такого перемир’я. Запис його спілкування з журналістами оприлюднив Державний департамент США.

Шостий президент України В.О. Зеленський зі свого боку повідомив, що Україна готова до енергетичного перемир’я за умови взаємного припинення атак. Як він пояснив під час спілкування з медіа, росія має припинити удари по українській енергосистемі та об’єктах енерго- й водопостачання.

Таким чином, енергетична пропозиція стосується конкретної категорії об’єктів, тоді як спільна заява 51 держави закликає до повного припинення вогню.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон працює з керівництвом України та росії над припиненням війни, і висловив упевненість у швидкому результаті.