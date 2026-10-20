Понад 28 млн грн бюджетних збитків: посадовцю Луганської ОДА повідомили про підозру

Керівника одного зі структурних підрозділів Луганської облдержадміністрації підозрюють у службовій недбалості, яка, за даними слідства, призвела до бюджетних збитків на понад 28 млн грн. Посадовець відповідав за організацію та контроль виконання будівельних робіт.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області. Правоохоронці зазначають, що порушення викрили спільно з Національною поліцією за сприяння голови Луганської ОДА.

Підписані акти стали підставою для стягнення коштів через суд

За версією слідства, у лютому 2022 року посадовець безпідставно підписав акти приймання будівельних робіт на об’єктах соціальної інфраструктури в Марківці, Біловодську, Станиці Луганській, Рубіжному та Кремінній. Нині ці об’єкти перебувають на тимчасово окупованій території.

У СБУ стверджують, що на момент підписання документів не було кошторисних призначень на 2022 рік та фактичного фінансування. На думку слідства, посадовець порушив вимоги статті 48 Бюджетного кодексу України та безпідставно взяв бюджетні зобов’язання перед чотирма приватними компаніями на понад 28 млн грн.

Надалі підрядники звернулися до суду з позовами про стягнення заборгованості за роботи, які нібито виконали до початку повномасштабного вторгнення. Підписані акти стали підставою для судових рішень про примусове стягнення коштів із бюджету на користь підприємств.

За повідомленням СБУ, збитки в особливо великих розмірах підтверджують акт ревізії фінансово-господарської діяльності, проведеної Державною аудиторською службою України, та висновок судової економічної експертизи.

Обшуки провели у трьох містах

У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в Києві, Дніпрі та Харкові — за місцями проживання та в офісах осіб, можливу причетність яких перевіряють.

Під час слідчих дій вилучили фінансово-господарську та виконавчу документацію, а також інші матеріали, які правоохоронці вважають доказами.

Посадовцю повідомили про підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам. Слідчі встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до порушень.

Досудове розслідування здійснює ГУ Національної поліції в Луганській області. Оперативний супровід забезпечує ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, процесуальне керівництво — Луганська обласна прокуратура.

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👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру колишньому посадовцю АТ «Укрзалізниця», який, за даними слідства, організовує перевезення російських військових вантажів через тимчасово окуповану Луганщину.