44-й президент США Барак Обама під час передвиборчого мітингу в Детройті 24 жовтня розкритикував економічну політику Дональда Трампа. Він заявив, що рішення чинної адміністрації посилили фінансовий тиск на американські родини, та закликав підтримати демократів на проміжних виборах до Конгресу 3 листопада. Про виступ перед понад 4300 учасниками заходу в школі Cass Technical High School повідомило Bridge Michigan.

Обама приїхав підтримати демократа Абдула Ель-Сайєда, який змагається за місце в Сенаті з республіканцем Майком Роджерсом, а також кандидатку на посаду губернаторки Мічигану Джоселін Бенсон. Мітинг відбувся в день початку обов’язкового періоду дострокового очного голосування у штаті.

Мита, пальне та витрати родин

Обама поклав на адміністрацію Трампа відповідальність за подорожчання життя, зокрема пального, імпортних товарів та енергії. На його думку, запроваджені мита й війна з Іраном стали ключовими чинниками збільшення витрат американців.

Експрезидент визнав, що економічна ситуація іноді залежить від обставин, які влада не контролює. Однак нинішні проблеми він пов’язав насамперед із рішеннями самого Трампа. Також Обама критикував наслідки політики адміністрації для федерального бюджетного дефіциту.

Окремо Обама звинуватив республіканців у Конгресі в небажанні протистояти президенту. Він наголосив, що вибори дають громадянам можливість посилити парламентський контроль над адміністрацією, хоча Трамп залишатиметься на посаді ще два роки.

Чому перегони в Мічигані важливі для Сенату

Ель-Сайєд і Роджерс претендують на місце демократа Гері Пітерса, який вирішив не балотуватися на новий термін. Для демократів перемога в Мічигані означатиме збереження наявного мандата, а для республіканців — можливість збільшити свою перевагу.

Для повернення більшості демократам та незалежним сенаторам, які працюють із ними, потрібен чистий приріст у чотири місця — із нинішніх 47 до 51.

Перегони залишаються конкурентними. За оглядом MLive від 24 жовтня, щонайменше дев’ять останніх опитувань показували невелику перевагу Ель-Сайєда, але в усіх випадках вона перебувала в межах статистичної похибки. Це не дає підстав вважати результат визначеним. Кампанія стала найдорожчими сенатськими перегонами в історії Мічигану, повідомляє Axios Detroit.

Під час виступу Обама також критикував Роджерса за підтримку рішень Трампа, зокрема митної політики та війни з Іраном, від яких республіканський кандидат згодом намагався дистанціюватися.

На чому зосереджується Ель-Сайєд

Обама підтримав обіцянки Ель-Сайєда зменшувати вплив великих грошей на політику та робити медичну допомогу доступнішою.

Як повідомляє Michigan Advance, експрезидент закликав демократів пропонувати конкретні рішення для зниження вартості лікування, житла та комунальних послуг. Він також зазначив, що розбіжності з Ель-Сайєдом щодо окремих питань не заважають їм поділяти основні цінності.

У разі перемоги Ель-Сайєд стане першим мусульманином, обраним до Сенату США.

Що означає рейтинг Трампа у 31%

На тлі передвиборчої боротьби опитування Reuters/Ipsos, проведене 16–19 жовтня, зафіксувало 31% схвалення роботи Трампа. Reuters назвала це найнижчим показником за обидва його президентські терміни саме в серії опитувань Reuters/Ipsos.

За методологією Ipsos, у дослідженні взяли участь 1679 повнолітніх американців, а похибка для загальної вибірки становить ±2,4 відсоткового пункта.

Називати 31% абсолютним мінімумом серед усіх досліджень некоректно: наприклад, Pew Research Center у жовтні зафіксував 30%, а наприкінці першого терміну Трампа — 29%. Результати різних соціологічних служб потрібно порівнювати з урахуванням дат і методик опитування.

👉 Також нагадаємо, що державний секретар США Марко Рубіо пояснив рішення адміністрації Дональда Трампа послабити окремі обмеження щодо росії необхідністю збільшити пропозицію енергоносіїв та врахувати наслідки санкцій для американської і світової економік.