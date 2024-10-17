Україна колись стане або 33 або 34 членом НАТО – Рютте

Україна може стати або 33-м або 34-м членом НАТО, і це лише питання часу. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте під час виступу перед зустріччю міністрів оборони НАТО, що відбулася в четвер, 17 жовтня у Брюсселі.

Він нагадав, що на саміті НАТО у Вашингтоні було ухвалено рішення про незворотний процес та шлях вступу України до Альянсу.

📢 «Це означає, що в майбутньому Україна стане 33 або 34 членом НАТО», – пояснив Рютте.

📢 «Наразі здається, що це буде Україна під номером 33, але, можливо, хтось інший вискочить перед ним (порядковим номером 33 – ред.). Але Україна буде членом НАТО у майбутньому. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні. Так що питання зараз щодо часових рамок», – сказав Рютте.

Рютте також підтвердив плани Альянсу щодо розробки нової концепції відносин із росією на далеку перспективу, повідомляло видання Politico.

📢 «Постає питання: як вести відносини з росією? Тут поетапний підхід до вирішення проблеми. Обговорювати тему можуть сьогодні і на зустрічі глав МЗС пізніше цього року», – зазначив він.

Генсек також наголосив, що мова йде про довгострокову стратегію відносин з росією, тоді як у короткостроковій перспективі основним завданням є не допустити перемоги росії у війні проти України.

Він також запевнив, що попередні відносини між НАТО та росією не відновляться «ні в найближчому, ні в далекому майбутньому».

☝️Нагадаємо, 16 жовтня шостий президент України Володимир Зеленський представив План перемоги, який складається з п’яти основних пунктів і трьох таємних додатків. Одним із перших пунктів передбачено негайне запрошення України до НАТО.