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План перемоги та Зеленський завітали до Ради

Денис Молотов
Денис Молотов
План перемоги та Зеленський завітали до Ради

План перемоги України у війні з росією складається з п’яти основних пунктів і містить три секретні додатки. Про це під час виступу у Верховній Раді 16 жовтня заявив шостий президент України Володимир Зеленський.

Як повідомив шостий глава держави, перший пункт має геополітичний характер, другий і третій стосуються військових питань, четвертий – економіки, а п’ятий – безпеки.

Ось короткий огляд основних пунктів, що містить План перемоги:
  1. Геополітика: Україна вже зараз має бути запрошена до НАТО.
  2. Оборона: Цей пункт має секретний додаток, у якому ключову роль відіграє продовження операцій на території росії. Важливими аспектами є також підтримка та допомога партнерів у зміцненні резервних бригад та покращенні системи ППО. До того ж необхідність в знятті обмежень на удари та надання далекобійних ресурсів.
  3. Стримування: Цей пункт також має таємний додаток. У той момент, коли на росії дізнаються про нього, то погодиться на переговори. Його мета – створити комплексний неядерний пакет стримування та захисту України від будь-яких загроз, що спонукатиме росію до переговорів.
  4. Стратегічний економічний потенціал: Цей пункт також має таємний додаток. Передбачає співпрацю зі США та ЄС щодо захисту ресурсів та використання економічного потенціалу для досягнення миру. Мир як компонент економічної потужності.
  5. Безпека: Після війни Україна матиме найпрофесійніший військовий контингент, здатний забезпечити безпеку в Європі. Запропоновано замінити американські підрозділи українськими на європейських територіях після завершення бойових дій.

Зеленський підкреслив, що перші чотири пункти Плану перемоги стосуються військового періоду, тоді як п’ятий стосується післявоєнної безпеки України та Європи.

📢 «росія повинна назавжди втратити контроль над Україною і втратити навіть бажання такого контролю. Це гарантія життя для України. І водночас – гарантія спокою для Європи. І щоб ми досягли цього, я прошу вас працювати на єдність в Україні та України – з партнерами. Переконувати партнерів. Бути тими, хто працює невтомно» – зазначив шостий президент України.

Він наголосив на важливості постійної взаємодії з партнерами для того, щоб не дати росії часу на адаптацію до нових викликів.

Крім того, він раніше анонсував спільні дії з ЄС, спрямовані на примус росії до миру, підкресливши необхідність активних дій. У відповідь речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що українська влада «фатально помиляється» щодо можливості змусити росію до миру.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабінетом міністрів України було ухвалено законопроєкт, який передбачає тимчасове примусове позбавлення права користування земельними ділянками під час дії воєнного стану.

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