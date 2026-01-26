Удари по енергетиці: знеструмлення зафіксовані у двох областях

У ніч на понеділок, 26 січня, російські загарбники завдали ударів по енергетичній інфраструктурі України, внаслідок чого знеструмлення зафіксовані у Донецькій та Харківській областях. Про це повідомила компанія НЕК «Укренерго».

📢 «Внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі – на ранок є знеструмлені споживачі в Донецькій і Харківській областях. Там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що сьогодні в усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також погодинні відключення для населення. В окремих областях додатково були вимушено введені аварійні знеструмлення, які обіцяють скасувати одразу після стабілізації роботи енергосистеми.

У свою чергу Міністерство енергетики уточнило, що аварійні відключення електроенергії діють у Києві та Київській області, а також у ще кількох регіонах.

Окрім наслідків атак, ситуацію ускладнила негода. Через складні погодні умови понад 40 населених пунктів залишилися без електропостачання на Тернопільщині та Київщині. Ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній.

☝️ В Укренерго наголошують, що протягом усієї доби в усіх регіонах зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Споживачів закликають максимально обмежити використання потужних електроприладів, а енергоємні процеси, за можливості, переносити на нічні години після 23:00. Раціональне споживання допоможе зменшити тривалість вимушених відключень.

⚠️ Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Споживачів просять стежити за офіційними повідомленнями своїх операторів системи розподілу на сайтах та в соцмережах.

