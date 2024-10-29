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Ударний безпілотник вперше атакував ціль у Чечні – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Ударний безпілотник вперше атакував ціль у Чечні - ЗМІ

У Гудермесі, Чечня, ударний безпілотник атакував будівлю Російського університету спецназу (РУС). Про це у своєму Telegram-каналі 29 жовтня повідомив очільник Чечні рамзан каДиров.

За його словами, атака відбулася о 6:30 ранку, що призвело до загоряння даху. Будівля, на момент інциденту, нібито була порожня. Полум’я вдалося швидко загасити, жертв і постраждалих немає.

📢 «Слідчі органи зайнялися розслідуванням події та встановленням причетних до злочину осіб. Діяльність РУС не припинена, всі служби працюють у штатному режимі», – зазначив каДиров.

В той самий час російські медіа повідомляють, що цей випадок є першою атакою безпілотника на об’єкт у Чечні, а в організації атаки традиційно звинувачують Україну.

Тим часом за даними російського міноборони, було збито нібито «сім українських дронів»: два у Бєлгородській області, два у Брянській, ще два над Курською областю та один над акваторією Чорного моря.

Зазначимо, що в ніч проти 29 жовтня російська армія завдала масованого авіаційного удару по території України. Силам ППО вдалося збити 26 з 48 дронів, ще 20 зникли з радарів. Це, як правило, відбувається під впливом засобів радіоелектронної боротьби, один дрон повернувся на територію росії.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Міністерство фінансів США запровадило санкції проти низки компаній з Китаю та росії, які беруть участь у розробці та виготовленні далекобійних безпілотників (БпЛА) “Гарпія”, що використовуються росією у війні проти України.

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