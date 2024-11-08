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Удар по Запоріжжю: росіяни вбили цілу родину – немовля, маму та пробабусю

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по Запоріжжю: росіяни вбили цілу родину – немовля, маму та пробабусю

Серед загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю опинилася ціла родина. Окупанти забрали життя маленького Адама, його матері Софії та прабабусі Тетяни Василівни. Своїх рідних упізнавала тітка Адама і сестра Софії – Анна Павлишина, яка розповіла про трагедію на своїй сторінці в Instagram.

📢 «Це подряпане фото — єдине, що вціліло з квартири мого дядька, маминого брата, якого я обожнюю. Тільки одне фото, яке стояло на кухні. На ньому моя сестра і мій півторарічний племінник, дівчина з дитиною зліва, яких вбив вчора російський КАБ. Пряме влучання в їх під‘їзд. Наших там було троє. Окремо знайшли сестру (Софія, 27 років) і вже вночі з під завалів дістали разом тіла дитини (Адам, 1 рік) і його прабабусі Тетяни Василівни», – написала вона.

Удар по Запоріжжю: росіяни вбили цілу родину – немовля, маму та пробабусю

Анна залишалася на місці трагедії до самого ранку в надії, що рятувальники знайдуть рідних живими. Але, на жаль, дива не сталося.

📢 «Вони всі загинули. Всіх впізнали. Скажу чесно, сестру бачила, впізнала, а на дитину подивитись не змогла. Просто не наважилась. Люблю тебе, мій Білобрисик. Вибач, що так мало приділяла тобі уваги. Менше, набагато менше ніж ти на те заслуговував», – додала Анна.

Удар по Запоріжжю: росіяни вбили цілу родину – немовля, маму та пробабусю

Станом на 11-ту годину п’ятниці кількість жертв російського удару по Запоріжжю зросла до дев’яти людей. Серед постраждалих – 5-річний хлопчик, який перебуває у критичному стані після операції та підключений до апарату штучної вентиляції легенів, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Стан ще чотирьох постраждалих, включаючи двох медиків, залишається тяжким.

Федоров також уточнив, що російський удар 7 листопада прийшовся по онкологічному центру, звідки було евакуйовано 17 пацієнтів, які зараз отримують необхідну медичну допомогу в інших лікарнях міста. Щонайменше вісім працівників лікарні дістали поранення, двоє з них – у важкому стані.

📌 Загалом, 7 листопада російські війська скинули п’ять авіабомб на Запоріжжя. Відомо, що ввечері було зафіксовано чотирьох загиблих та 33 поранених.

❗ 8 листопада у Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими під час вчорашнього обстрілу.

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