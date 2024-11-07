Запоріжжя: росіяни вбили 4 людей, зросла кількість постраждалих до 33

Кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок російського удару керованими авіабомбами (КАБами) зросла до 33 людей. Про це під час телемарафону повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у четвер, 7 листопада.

📢 «Нині відомо про 33 поранених, з яких троє дітей, двоє з них у важкому стані», – заявив Федоров.

За попередніми даними, російські війська випустили по місту шість керованих авіабомб (КАБ). Одна з них влучила в онкологічний диспансер, завдавши тяжких поранень одному з медиків.

📢 «Кількість загиблих внаслідок удару росіян по Запоріжжю зросла до 4 осіб», – додав голова Запорізької ОВА, зазначивши що й кількість постраждалих також зросла.

Наразі рятувальна операція триває, оскільки під завалами досі можуть залишатися люди.

Як було повідомлено раніше, російський удар також спричинив часткове руйнування чотириповерхового житлового будинку, пошуково-рятувальні роботи на місці продовжуються.

За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджено будівлю лікувального закладу, де загорівся автомобіль. Пожежу вдалося ліквідувати силами надзвичайників.

Ще на двох локаціях пошкоджено 11 одноповерхових житлових будинків, також виникло загоряння, яке рятувальники оперативно загасили.

До ліквідації наслідків залучено 78 рятувальників та 15 одиниць техніки.

☝️ Раніше цього ж дня стало відомо про російську атаку на Запоріжжя ракетами та КАБами. У місті пролунало п’ять вибухів. Спочатку було оголошено про меншу кількість постраждалих. Пошкоджено як лікарню, так і житлові будинки, а масштаби руйнувань уточнюються.

👉 Також, за наявною інформацією, внаслідок атаки російських безпілотників у шести районах Києва зафіксовано падіння уламків, що спричинило пожежі в багатоповерховому будинку та лікарні. Також відомо про постраждалих.