«Фіктивний» кабінет, порожні папери на підпис: останні роки Фреда Трампа

Фред Трамп створив великий бізнес на будівництві житла в Нью-Йорку, але останні роки його життя минули з хворобою Альцгеймера. Він продовжував їздити до офісу, навіть коли вже втрачав здатність керувати справами. Саме з цього періоду походить історія про «фальшивий кабінет», яку згодом описала американська преса.

Фредерік Кріст Трамп народився 1905 року в Нью-Йорку в родині німецьких іммігрантів. Починав із невеликих будівельних проєктів, працюючи разом із матір’ю Елізабет. Згодом перейшов від приватних будинків до великих житлових комплексів.

Його основним ринком були Бруклін і Квінз. За некрологом The New York Times від 26 червня 1999 року, він побудував понад 27 тисяч квартир і будинків рядової забудови. Під час Другої світової війни працював над житлом для потреб військово-морських сил, а після неї — над помешканнями для родин із середніми доходами. Серед його проєктів були Shore Haven, Beach Haven і Trump Village.

Бізнесмен особисто контролював витрати. Родичі розповідали журналістам, що він збирав на будмайданчиках невикористані цвяхи, аби повернути їх робітникам. Водночас родина фінансово підтримувала лікарні та благодійні організації.

Його підприємницька діяльність супроводжувалася й судовими суперечками. У 1973 році федеральна влада подала позов проти Фреда, Дональда та Trump Management через порушення законодавства про рівний доступ до житла. У 1975 році сторони уклали судову угоду без визнання відповідальності відповідачами. Це зафіксовано в тексті судового документа.

Створений батьком бізнес став важливою фінансовою основою кар’єри Дональда. Розслідування The New York Times 2018 року оцінило отримані ним від батьківської імперії ресурси щонайменше у 413 мільйонів доларів у цінах того часу. Журналісти також описали схеми зменшення податкових платежів; представники Дональда заперечували звинувачення. Про висновки розслідування повідомляли Associated Press та TIME.

Погіршення стану здоров’я

На початку 1990-х здоров’я Фреда погіршувалося. Медичні записи, досліджені The Washington Post, фіксували ознаки деменції та порушення пам’яті вже в жовтні 1991 року.

Його онук Фред Трамп III в інтерв’ю People згадував, що дід міг вийти з автомобіля під час зупинки й піти геть. За словами онука, він ставав дедалі дратівливішим, але продовжував щодня їздити на роботу. Це також давало його дружині Мері Енн перепочинок від постійного догляду.

Історію про імітацію робочого дня опублікував журналіст Габріель Шерман у Vanity Fair 5 жовтня 2020 року. Неназваний друг родини розповів, що Фреду в бруклінському офісі давали порожні аркуші для сортування та підписування. Телефон на столі нібито дозволяв телефонувати лише секретарці. Так підтримували його переконання, що він досі керує компанією.

Це свідчення анонімного співрозмовника, а не документально встановлений факт спорудження окремого «несправжнього кабінету». Онук підтверджував збереження робочого розпорядку, але наведене інтерв’ю People не підтверджує деталей про папери й телефон.

ℹ️ Хвороба Альцгеймера – прогресивне захворювання мозку та найпоширеніша причина деменції. Вона порушує пам’ять, мислення й здатність виконувати повсякденні справи. Це не звичайна вікова забудькуватість, пояснює Національний інститут старіння США.

Фред Трамп помер 25 червня 1999 року у віці 93 років. До смерті він формально зберігав посаду голови ради директорів Trump Management, хоча його останні роки вже визначалися тяжкою хворобою та залежністю від допомоги близьких.

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