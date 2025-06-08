Удар по ешелону рф: знищено танки та сотні одиниць техніки

Сили оборони Півдня України завдали точкового удару по залізничному ешелону російських окупантів, що перевозив військову техніку. Як повідомили українські військові у суботу, 7 червня, внаслідок атаки знищено 13 танків та понад сотню одиниць броньованої та автомобільної техніки.

☝️У зведенні зазначено, що вдалося влучно вразити локомотив разом із колоною техніки, що прямувала до передової. Удар став значущим ударом по логістиці російських сил.

📢 «Масштабні втрати ворога є результатом чіткої координації наших підрозділів. Удар по ешелону суттєво послабить наступальні можливості окупантів», — йдеться у повідомленні Сил оборони Півдня.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на російські джерела зазначив, що удар по ешелону було завдано за допомогою дронів, дія яких нагадує механізм спецоперації «Павутина».

👉 Нагадаємо, 1 червня СБУ провела масштабну операцію «Павутина» проти російської стратегічної авіації — одночасно на чотирьох аеродромах. Після операції були оприлюднені супутникові знімки знищених літаків, що підтверджують серйозні втрати авіаційної техніки російських загарбників.