У статуї Жанни д’Арк у Парижі викрали меч

У столиці Франції правоохоронці затримали чоловіка, який пошкодив пам’ятник Жанні д’Арк, зламавши та викравши меч із бронзової кінної скульптури. Інцидент стався вдень 2 січня на площі Сен-Огюстен, повідомляє видання Hyperallergic.

📹 За інформацією мерії Парижа, камери відеоспостереження зафіксували, як підозрюваний спочатку різко тряс скульптуру коня, після чого видерся на монумент і зламав меч, смикнувши його голими руками. У результаті елемент розламався на кілька частин.

Після пошкодження пам’ятки чоловік намагався втекти з місця події, однак його оперативно зупинив поліцейський патруль. Уламки меча вилучили. Наразі фахівці з’ясовують, чи можливо відреставрувати оригінальний елемент, або ж його доведеться виготовляти заново.

☝️ Повідомляється, що затриманого направлять на поведінкову експертизу. Адміністрація 8-го округу Парижа подала офіційну скаргу у зв’язку з пошкодженням об’єкта культурної спадщини.

Пам’ятник Жанні д’Арк створив французький скульптор Поль Дюбуа. Бронзова статуя зображує національну героїню Франції в обладунках верхи на коні з мечем у руці. Жанна д’Арк є символом французького патріотизму та боротьби за незалежність, а також канонізованою святою Католицької церкви.

Нагадаємо, раніше у Парижі повідомляли про гучні злочини проти культурної спадщини, зокрема про резонансні крадіжки з музеїв та історичних колекцій.

👉 19 жовтня 2025 року з Лувру викрали дев’ять безцінних ювелірних виробів, що належали до королівських та імператорських колекцій Євгенії, Марії-Луїзи, Марії Амалії та Гортензії де Богарне. Зловмисникам знадобилося всього сім хвилин, щоб пограбувати Лувр у центрі Парижа.