Вівторок, 6 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

У статуї Жанни д’Арк у Парижі викрали меч

Денис Молотов
У статуї Жанни д’Арк у Парижі викрали меч
Photo by Blanca Cruz/AFP via Getty Images.

У столиці Франції правоохоронці затримали чоловіка, який пошкодив пам’ятник Жанні д’Арк, зламавши та викравши меч із бронзової кінної скульптури. Інцидент стався вдень 2 січня на площі Сен-Огюстен, повідомляє видання Hyperallergic.

📹 За інформацією мерії Парижа, камери відеоспостереження зафіксували, як підозрюваний спочатку різко тряс скульптуру коня, після чого видерся на монумент і зламав меч, смикнувши його голими руками. У результаті елемент розламався на кілька частин.

Після пошкодження пам’ятки чоловік намагався втекти з місця події, однак його оперативно зупинив поліцейський патруль. Уламки меча вилучили. Наразі фахівці з’ясовують, чи можливо відреставрувати оригінальний елемент, або ж його доведеться виготовляти заново.

☝️ Повідомляється, що затриманого направлять на поведінкову експертизу. Адміністрація 8-го округу Парижа подала офіційну скаргу у зв’язку з пошкодженням об’єкта культурної спадщини.

Пам’ятник Жанні д’Арк створив французький скульптор Поль Дюбуа. Бронзова статуя зображує національну героїню Франції в обладунках верхи на коні з мечем у руці. Жанна д’Арк є символом французького патріотизму та боротьби за незалежність, а також канонізованою святою Католицької церкви.

Нагадаємо, раніше у Парижі повідомляли про гучні злочини проти культурної спадщини, зокрема про резонансні крадіжки з музеїв та історичних колекцій.

👉 19 жовтня 2025 року з Лувру викрали дев’ять безцінних ювелірних виробів, що належали до королівських та імператорських колекцій Євгенії, Марії-Луїзи, Марії Амалії та Гортензії де Богарне. Зловмисникам знадобилося всього сім хвилин, щоб пограбувати Лувр у центрі Парижа.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті вже 95 боїв, на Покровському напрямку відбили 33 ворожі атаки – Генштаб

ВІЙНА

ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф

ПОДІЇ

Орбан вважає, що санкції проти рф можуть зняти до 2027 року

ПОЛІТИКА

Залила “перцем” ветерана, який 21 місяць був у полоні рф через прохання викинути сміття з під’їзду: деталі скандалу у Львові

ПОДІЇ

Олега Іващенка призначено новим очільником ГУР Міноборони України

ВАЖЛИВО

У Києві розпочалась зустріч радників із нацбезпеки країн ЄС

ВАЖЛИВО

Показані росією “уламки дрона” не можуть вважатися доказами “атаки” на резиденцію путіна: у ЦПД пояснили, чому

ПОДІЇ

Запоріжжя під масованою атакою БпЛА: щонайменше дев’ять влучань

ВАЖЛИВО

Атаку на путіна спростували в розвідці США: WSJ

ВАЖЛИВО

Спроба США захопити Гренландію зруйнує НАТО – Данія

ВАЖЛИВО

У Вашингтоні заговорили про можливе військове захоплення Гренландії

ВАЖЛИВО

В Україні на бойове чергування заступили ще два комплекси ППО Patriot

ВАЖЛИВО

росія у 2025 році прискорила наступ в Україні завдяки зміні тактики – аналіз ISW

ПОДІЇ

НАБУ і САП завершили розслідування у корупційній справі Чернишова

ВАЖЛИВО

Трамп заявив про затримання Ніколаса Мадуро та його вивезення з Венесуели

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ