У США розкритикували «триденне перемирʼя» путіна: Келлог назвав його абсурдом

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що оголошене російським диктатором володимиром путіним «триденне перемирʼя» є неприйнятним для Вашингтона. В інтерв’ю телеканалу Fox News Келлог підкреслив, що Штати очікують набагато ширшого і тривалішого припинення бойових дій.

📢 «А триденне перемир’я – це абсурд», – відреагував Келлог на озвучену кремлем ініціативу щодо припинення вогню з 8 по 10 травня, яку путін обґрунтував «гуманітарними міркуваннями» та необхідністю проведення параду 9 травня.

За словами Келлога, адміністрація президента США виступає за повне і всеосяжне припинення бойових дій щонайменше на 30 діб. Ідеться про зупинку бойової активності не лише на суші, але й у повітрі, на морі та щодо критичної інфраструктури.

📢 «Президент США виступає за всеосяжне припинення вогню — на морі, в повітрі, на суші, щодо інфраструктури — щонайменше на 30 днів. А потім ми можемо його продовжити», – зазначив він.

Келлог також прокоментував перспективи мирних переговорів, наголосивши, що Україна вже готова до серйозного діалогу, але дії росії залишаються непередбачуваними.

📢 «І якщо взяти до уваги все, з чим готові працювати українці, то все залежить від росіян, від путіна. Тобто в нас одна сторона погодилась, тепер потрібно поговорити з іншою стороною. І я думаю, що ми близькі до цього», – сказав він.

☝️ Ініціативу путіна щодо тимчасового припинення вогню на три дні міжнародні оглядачі пов’язують із бажанням забезпечити проведення військового параду в москві 9 травня, а не з реальним наміром зупинити кровопролиття.

📌 Також нагадаємо, що Конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар подав до Палати представників США сім статей про імпічмент Дональда Трампа, звинувативши його у порушеннях Конституції.