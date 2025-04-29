Вівторок, 29 Квітня, 2025
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Конгресмен США ініціював імпічмент Трампа

Денис Молотов
Денис Молотов
Конгресмен США ініціював імпічмент Трампа

Конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар подав до Палати представників США сім статей про імпічмент Дональда Трампа, звинувативши його у порушеннях Конституції. Про це він повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter).

📢 «Я вніс статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію», — заявив Танедар.

🔹 У поданих статтях, за словами конгресмена від штату Мічиган, Трампа звинувачено у низці серйозних зловживань. Зокрема, йдеться про:

— незаконне скорочення фінансування урядових структур через Департамент ефективності уряду (DOGE) без згоди Конгресу;

— агресивну тарифну політику, яка, за твердженням Танедара, завдала шкоди глобальній економіці;

— систематичний тиск на пресу та порушення Першої поправки до Конституції, що гарантує свободу слова;

— хабарництво;

— втручання в судову систему;

— незаконний збір особистих даних американців.

📢 «Стаття сьома – тиранічне перевищення повноважень. Трамп намагається сконцентрувати необмежену владу і зруйнувати конституційні межі президентства. В нашій країні президенти, а не королі. Це не просто проступок – це проступок, що підпадає під імпічмент», — наголосив він.

🔻 На тлі ініціативи Танедара варто згадати результати останнього опитування Reuters/Ipsos, згідно з яким рівень підтримки Трампа впав до найнижчої позначки від часу його повернення до Білого дому.

Дональд Трамп у відповідь заявив, що рейтинги, які публікують ЗМІ, є «фейковими» і не відображають реального настрою громадян щодо його адміністрації.

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що американські судна мають право на безкоштовний прохід через Панамський і Суецький канали. Це питання він порушив у своєму акаунті в соцмережі Truth Social в суботу, 26 квітня.

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