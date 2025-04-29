Конгресмен США ініціював імпічмент Трампа

Конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар подав до Палати представників США сім статей про імпічмент Дональда Трампа, звинувативши його у порушеннях Конституції. Про це він повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter).

📢 «Я вніс статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію», — заявив Танедар.

🔹 У поданих статтях, за словами конгресмена від штату Мічиган, Трампа звинувачено у низці серйозних зловживань. Зокрема, йдеться про:

— незаконне скорочення фінансування урядових структур через Департамент ефективності уряду (DOGE) без згоди Конгресу;

— агресивну тарифну політику, яка, за твердженням Танедара, завдала шкоди глобальній економіці;

— систематичний тиск на пресу та порушення Першої поправки до Конституції, що гарантує свободу слова;

— хабарництво;

— втручання в судову систему;

— незаконний збір особистих даних американців.

📢 «Стаття сьома – тиранічне перевищення повноважень. Трамп намагається сконцентрувати необмежену владу і зруйнувати конституційні межі президентства. В нашій країні президенти, а не королі. Це не просто проступок – це проступок, що підпадає під імпічмент», — наголосив він.

🔻 На тлі ініціативи Танедара варто згадати результати останнього опитування Reuters/Ipsos, згідно з яким рівень підтримки Трампа впав до найнижчої позначки від часу його повернення до Білого дому.

Дональд Трамп у відповідь заявив, що рейтинги, які публікують ЗМІ, є «фейковими» і не відображають реального настрою громадян щодо його адміністрації.

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що американські судна мають право на безкоштовний прохід через Панамський і Суецький канали. Це питання він порушив у своєму акаунті в соцмережі Truth Social в суботу, 26 квітня.