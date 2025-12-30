Вівторок, 30 Грудня, 2025
У США розкритикували Трампа та нагадали: путін — безсоромний брехун

Денис Молотов
Член Палати представників США, республіканець від штату Небраска Дон Бейкон.

Член Палати представників США, республіканець від штату Небраска Дон Бейкон розкритикував реакцію президента Дональда Трампа на повідомлення росії про нібито «атаку українських дронів на резиденцію» російського диктатора володимира путіна. Про це повідомляє видання The Hill.

За словами політика, адміністрація Білого дому повинна насамперед перевіряти достовірність інформації, перш ніж робити публічні заяви. Він також наголосив, що глава кремля неодноразово вводив міжнародну спільноту в оману.

📢 «Президент Трамп і його команда мусять спочатку з’ясувати факти, перш ніж брати на себе відповідальність. путін — відомий безсоромний брехун», — заявив Бейкон.

Коментар конгресмена пролунали на тлі заяв Дональда Трампа щодо повідомлень російської сторони про нібито атаку українських дронів на резиденцію путіна в Новгородській області. Президент США заявив, що був «дуже розлючений» цією інформацією та назвав можливу атаку «недоречною». Водночас він згадав, що «зупинив поставки ракет Tomahawk» для України.

☝️ Водночас зазначається, що Україна не зверталася до США з проханням про надання ракет Tomahawk. Їх носіями є підводні човни, міноносці та одна наземна система. Розмови про ймовірну передачу цих ракет Києву виникли після заяв самого Трампа.

Президент США також визнав, що наразі перевіряється, чи існують докази причетності України до цієї «атаки», та зазначив, що інцидент вплинув на підхід Вашингтона у відносинах з шостим президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, росія звинуватила Україну в атаці на резиденцію володимира путіна та пригрозила «ударом у відповідь». Глава МЗС рф заявив, що «об’єкти і час удару у відповідь на атаки на держрезиденцію путіна визначено».

Шостий президент України Володимир Зеленський назвав ці твердження «черговою брехнею». Він наголосив, що подібні заяви можуть бути використані росією як привід для нових ударів по Києву.

