У Софіївській Борщагівці застрелено військового та його родичку

У селі Софіївська Борщагівка поблизу Києва правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який відкрив вогонь по військовослужбовцю та його родичці. Про це 8 травня повідомила Національна поліція України.

📢 «Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Втім сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині», — йдеться у повідомленні поліції.

Після прибуття на місце інциденту спецпризначенці оточили будинок. Протягом години чоловіка вдалося затримати без нових жертв. Ним виявився 63-річний місцевий мешканець.

🔎 На місці злочину продовжують працювати слідчі, оперативники та криміналісти. За фактом подвійного вбивства відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами) КК України. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

📆 Раніше в цей же день повідомлялось, що у Софіївській Борщагівці сталася стрілянина, яка призвела до загибелі кількох людей.

👉 Також нагадаємо, що увечері 12 жовтня у кав’ярні на Софіївській Борщагівці, неподалік від Києва, сталася стрілянина, в результаті якої було поранено поліцейського.

👉 У Софіївській Борщагівці, що під Києвом, 48-річний чоловік здійснив стрілянину з вікна багатоповерхового житлового будинку. Зловмисника затримали на місці події. Інформації про постраждалих не надходило, проте кримінальне провадження вже розпочато.