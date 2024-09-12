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У Софіївській Борщагівці під Києвом два дні гучних затримань злочинців

Денис Молотов
Денис Молотов
У Софіївській Борщагівці під Києвом два дня гучних затримань злочинців

У Софіївській Борщагівці, що під Києвом, 48-річний чоловік здійснив стрілянину з вікна багатоповерхового житлового будинку. Зловмисника затримали на місці події. Про це інформує пресслужба Національної поліції в четвер, 12 вересня.

📢 «Сьогодні вранці до Бучанського районного управління поліції Київщини надійшло повідомлення від мешканців про те, що один із жителів стріляє з вікна. Прибувши на місце, у під’їзді будинку правоохоронці виявили пістолет», — зазначено у повідомленні поліції.

Поліцейські встановили, що правопорушником, який здійснив стрілянину, – є 48-річний місцевий житель. Інформації про постраждалих не надходило, проте кримінальне провадження вже розпочато.

❗Крім цього, стали відомі деталі іншого інциденту, який відбувся напередодні в житловому комплексі «Софія» на Софіївській Борщагівці. За даними поліції, 45-річний чоловік видавав себе за державного службовця та обіцяв сприяння в отриманні трьох соціальних квартир. Свої «послуги» шахрай оцінив у понад 80 тисяч доларів. Поліція Київщини вже оголосила йому підозру.

У Софіївській Борщагівці під Києвом два дня гучних затримань злочинців

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Служба безпеки України затримала двох керівників ТЦК та СП (військових комісаріатів) Київської області та їхнього спільника. Вони організували масштабну схему «заробітку» на чоловіках, які намагались уникнути мобілізації. Військкоми «заробили» понад 1 мільйон доларів.

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