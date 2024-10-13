На Софіївській Борщагівці під Києвом сталась стрілянина: поранено поліцейського

Увечері 12 жовтня у кав’ярні на Софіївській Борщагівці, неподалік від Києва, сталася стрілянина, в результаті якої було поранено поліцейського. Про це повідомила Національна поліція України у неділю, 13 жовтня.

Згідно з повідомленням, правоохоронці отримали сигнал про стрілянину біля одного з кафе.

📢 «Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо зʼясували, що між відпочиваючими у закладі жінками виник конфлікт. Чоловіки, які були разом з ними, втрутились у суперечку, в результаті чого один з учасників події тричі вистрілив в опонента», — йдеться в заяві.

Як з’ясували поліцейські, постріли було зроблено зі спецзасобу травматичної дії.

📢 «Внаслідок події поранення отримав 34-річний поліцейський, який перебував поза службою. Нині потерпілий знаходиться в лікарні. Працівники поліції встановили особу зловмисника, він знаходився на місці. Зброю вилучено», — повідомили правоохоронці.

Наразі поліція продовжує з’ясовувати обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що на Софіївській Борщагівці, що під Києвом, 48-річний чоловік здійснив стрілянину з вікна багатоповерхового житлового будинку. Зловмисника затримали на місці події.