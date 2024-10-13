Неділя, 13 Жовтня, 2024
11 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИКРИМІНАЛНа Софіївській Борщагівці під Києвом сталась стрілянина: поранено поліцейського
КРИМІНАЛ

На Софіївській Борщагівці під Києвом сталась стрілянина: поранено поліцейського

Денис Молотов
Денис Молотов
На Софіївській Борщагівці під Києвом сталась стрілянина: поранено поліцейського

Увечері 12 жовтня у кав’ярні на Софіївській Борщагівці, неподалік від Києва, сталася стрілянина, в результаті якої було поранено поліцейського. Про це повідомила Національна поліція України у неділю, 13 жовтня.

Згідно з повідомленням, правоохоронці отримали сигнал про стрілянину біля одного з кафе.

📢 «Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо зʼясували, що між відпочиваючими у закладі жінками виник конфлікт. Чоловіки, які були разом з ними, втрутились у суперечку, в результаті чого один з учасників події тричі вистрілив в опонента», — йдеться в заяві.

Як з’ясували поліцейські, постріли було зроблено зі спецзасобу травматичної дії.

📢 «Внаслідок події поранення отримав 34-річний поліцейський, який перебував поза службою. Нині потерпілий знаходиться в лікарні. Працівники поліції встановили особу зловмисника, він знаходився на місці. Зброю вилучено», — повідомили правоохоронці.

Наразі поліція продовжує з’ясовувати обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що на Софіївській Борщагівці, що під Києвом, 48-річний чоловік здійснив стрілянину з вікна багатоповерхового житлового будинку. Зловмисника затримали на місці події.

Попередня стаття
На фронті відбулося 186 бойових зіткнень: найбільшу активність ворог проявляв на Покровському та Курахівському напрямках – Генштаб
Наступна стаття
Три дні: Кабмін надав українцям термін для отримання повісток ТЦК
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Три дні: Кабмін надав українцям термін для отримання повісток ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

На фронті відбулося 186 бойових зіткнень: найбільшу активність ворог проявляв на Покровському та Курахівському напрямках – Генштаб

ПОДІЇ

Нелегальні термінали Starlink допомагають росії у війні проти України – The Washington Post

ПОДІЇ

На фронті відбулося 153 бойових зіткнення, висока інтенсивність на Покровському напрямку – Генштаб

ПОДІЇ

Польща планує зупинити надання притулку для мігрантів – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Фейк: «Російські ракети спричинили потужний землетрус у Кривому Розі»

СТОПФЕЙК

На Курахівському напрямку зафіксовано найбільше боїв, найгарячіше біля Катеринівки – Генштаб

ПОДІЇ

Жінка трофей? Реклама Третьої штурмової бригади викликала обурення в соцмережах

ПОДІЇ

Заява КЖЕ про неприпустимість тиску представників влади на незалежні медіа в Україні

ВАЖЛИВО

Вакарчук надав коментар щодо рейду ТЦК після його концерту

СУСПІЛЬСТВО
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ