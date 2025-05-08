У Софіївській Борщагівці сталася стрілянина, двоє загиблих

У селі Софіївська Борщагівка, що під Києвом, 8 травня сталася масштабна стрілянина, внаслідок якої загинули кілька людей. Про це офіційно повідомила Національна поліція України.

📢 «О 15:22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян», — зазначили в поліції.

🚨 На місці трагедії працюють усі екстрені служби, а також проводиться спецоперація із затримання зловмисника.

Згодом стало відомо, що стрілець добровільно здався правоохоронцям.

☝️За попередніми даними, чоловік відкрив стрілянину з автоматичної зброї, при цьому сам не є військовослужбовцем. У соцмережах повідомляють, що причиною конфлікту нібито стала помста сусідам за отруєних собак.

Також за словами свідка, стрілок повернувся додому, коли біля його двору була розбита автівка. В ній перебувало тіло застреленого чоловіка. Ще одну застрелену людину, жінку, було знайдено в будинку.

☝️ Цей випадок — не єдиний за останній час. Раніше у Подільському районі Києва 39-річний чоловік вчинив стрілянину в офісі, після чого скоїв самогубство, стрибнувши з мосту у Дніпро.

👉 Також нагадаємо, що увечері 12 жовтня у кав’ярні на Софіївській Борщагівці, неподалік від Києва, сталася стрілянина, в результаті якої було поранено поліцейського.

👉 У Софіївській Борщагівці, що під Києвом, 48-річний чоловік здійснив стрілянину з вікна багатоповерхового житлового будинку. Зловмисника затримали на місці події. Інформації про постраждалих не надходило, проте кримінальне провадження вже розпочато.