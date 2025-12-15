У Польщі анонсували можливу зустріч із Зеленським

У Польщі офіційно підтвердили запрошення шостому президенту України Володимиру Зеленському здійснити візит до Варшави 19 грудня. Про це повідомив речник президента Польщі Рафал Леськевич.

За його словами, під час переговорів Володимир Зеленський та президент Польщі Кароль Навроцький планують обговорити ключові питання безпеки, економіки та історії.

📢 «Канцелярія президента Республіки Польща запропонувала українській стороні зустріч президентів Кароля Навроцького і Володимира Зеленського 19 грудня у Варшаві. Деталі запланованого візиту нині уточнюються. Основними темами переговорів будуть питання безпеки, економіки та історії», – зазначив Леськевич.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що президенти України та Польщі уникають особистої зустрічі, попри тісні союзницькі відносини між двома державами.

☝️ Нагадаємо, повідомлялося що в польському сегменті інтернету фіксується нова хвиля антиукраїнської дезінформації. Зокрема, поширення фейкових повідомлень про нібито «небезпечні продукти з України».

👉 Також військова жандармерія Польщі спільно з поліцією провела огляд місця події в населеному пункті Желізна в Люблінському воєводстві після виявлення уламків літаючого об’єкта. БпЛА, за попередніми ознаками, може бути військовим безпілотником.