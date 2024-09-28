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У Покровському районі росіяни поцілили у магазин, вбили та поранили людей

Денис Молотов
Денис Молотов
У Покровському районі росіяни поцілили у магазин, вбили та поранили людей

У Покровському районі Донецької області російські військові обстріляли магазин, внаслідок чого загинули двоє цивільних людей, а ще одна людина отримала поранення. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України в суботу, 28 вересня.

За інформацією, ворог завдав черговий удар по селу Ясинове о 10:20.

📢 «В епіцентрі ураження опинилась цивільна інфраструктура та житлові будинки. Боєприпас влучив у магазин. Від травм, несумісних з життям, загинули 28-річна продавчиня й чоловік. Також отримав осколкові поранення громадянин 41 року. Його доставлено до лікарні. Остаточна кількість постраждалих та тип озброєння встановлюються. Пошкоджено торговельний об’єкт, приватні домоволодіння й автівки», — зазначається у повідомленні.

📌 Раніше стало відомо про подвійну атаку на Суми, де під удари «шахедів» потрапили медичний заклад та житловий сектор. Там загинули дев’ять людей та 12 отримали поранення, серед жертв був полковник поліції.

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