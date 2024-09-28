Удар рф по медичній установі у Сумах: загинули люди

Внаслідок російських авіаударів по медичній установі в Сумах спершу було повідомлено про загибель шістьох людей. Ще одна людина отримала поранення. Про це зазначив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі в суботу, 28 вересня.

За словами Клименка, під час першого обстрілу загинула одна людина, а будівля зазнала серйозних пошкоджень. Почалася негайна евакуація пацієнтів та медичного персоналу.

📢 «Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову завдав удару. Станом на зараз відомо про шістьох загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського поранено», – повідомив міністр.

Клименко також зауважив, що це вже другий день поспіль, коли поліцейські зазнають втрат особового складу через російські атаки. Тим часом у Кривому Розі тривають пошукові роботи на місці обстрілу управління Нацполіції, де під завалами, ймовірно, перебуває ще один працівник.

📌 Національна поліція пізніше повідомила, що кількість постраждалих у Сумах зросла до 10 людей.

Після цього інциденту шостий президент України Володимир Зеленський написав у Telegram, що росія продовжує вести війну проти цивільних об’єктів та життів мирних громадян. Він також зазначив, що наразі кількість загиблих зросла до восьми, а кількість поранених досягла 11 людей. З лікарні евакуювали 113 пацієнтів.

📢 «Мої співчуття родинам та близьким… Триває рятувальна операція. Ліквідовуємо наслідки, рятуємо життя. Робимо максимум, щоб надати нашим людям необхідну допомогу», – зазначив Зеленський.

Він звернув увагу світової спільноти на чергові варварські дії росії, наголошуючи куди саме б’ють російські загарбники.

📢 «Вони воюють з лікарнями, цивільними обʼєктами, життями людей. Примусити росію до миру може лише сила. Мир через силу – тільки це єдиний правильний шлях. Дякую всім, хто допомагає нам на цьому шляху», – додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що росіяни здійснили два удари по Сумах. Під атаку ударними дронами-камікадзе типу «шахед» потрапили по медичній установі та житловий сектор у місті.

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UPD на 14:00 📢 “У Сумах кількість загиблих зросла до 9”, — Сумська ОВА. Ще 12 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.