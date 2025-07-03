У Пентагоні пояснили призупинення експорту озброєння до України

Міністерство оборони США розпочало перегляд постачання зброї США союзникам, серед яких і Україна. Як пояснив речник Пентагону Шон Парнелл, причиною такого кроку стало зростання занепокоєння щодо можливого вичерпання стратегічних запасів важливих боєприпасів, зокрема зенітних ракет.

За словами Парнелла, перегляд охоплює не лише Україну, а й інші країни, які отримують американське озброєння. Це відбувається на тлі ширшої переоцінки підходу США до військової підтримки союзників, з огляду на власні оборонні потреби.

📢 «Проводиться огляд можливостей, щоб забезпечити відповідність військової допомоги США нашим оборонним пріоритетам», — заявив речник на брифінгу.

При цьому представник Пентагону утримався від розголошення деталей щодо обсягів, типів або термінів постачання зброї Україні.

📢 «Ми не надаватимемо жодної оновленої інформації щодо конкретних кількостей чи типів боєприпасів, що постачаються Україні. Або термінів, пов’язаних із цими постачаннями», — наголосив Парнелл.

У відомстві підкреслюють, що мова йде не про згортання допомоги, а про прагматичний перегляд, покликаний упевнитися, що США зберігають критичні ресурси для своїх власних потреб.

📢 «Це прагматичний крок, заснований на здоровому глузді – для оцінки того, які боєприпаси надсилаються і куди», — пояснив посадовець.

Водночас у Пентагоні запевнили, що американські війська мають усе необхідне для виконання завдань у будь-якій точці світу.

📢 «Але ми хочемо чітко визначитися з цим останнім пунктом. Нехай буде відомо, що наші військові мають усе необхідне для виконання будь-якої місії будь-де, будь-коли та по всьому світу», — додав Парнелл.

☝️ Нагадаємо, раніше стало відомо, що США тимчасово призупинили передачу чергової партії озброєння для України. Журналісти дізналися, що частина зброї залишилася на складах у Польщі.

👉 Також раніше було повідомлено, що Україна та Сполучені Штати Америки продовжують узгоджувати конкретику оборонної підтримки, включно з постачанням компонентів для протиповітряної оборони.