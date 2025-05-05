Понеділок, 5 Травня, 2025
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У Пакистані дефіцит боєприпасів через постачання снарядів Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
У Пакистані дефіцит боєприпасів через постачання снарядів Україні

На тлі зростання напруженості з Індією пакистанська армія зіштовхнулася з критичним дефіцитом боєприпасів. Як повідомляє агенція ANI з посиланням на джерела в оборонному секторі, запасів вистачить лише на чотири доби активних бойових дій у разі повномасштабного конфлікту.

☝️ Однією з головних причин вказують масштабний експорт артилерійських боєприпасів до України, який суттєво вичерпав національні стратегічні резерви.

🔎 За інформацією джерел, підприємства оборонного сектору Пакистану, що відповідають за забезпечення армії, нині намагаються відновити запаси на тлі високого світового попиту на озброєння та морально застарілої виробничої бази. Поточний рівень спроможностей дозволяє армії вести бойові дії високої інтенсивності лише протягом 96 годин, що викликає серйозне занепокоєння в Генштабі країни.

📢 Пакистанська військова доктрина орієнтована на швидке розгортання сил у відповідь на чисельну перевагу Індії. Акцент на масоване використання артилерії та бронетехніки. Однак нині через брак 155-мм снарядів до САУ M109 та 122-мм реактивних снарядів для БМ-21 армія суттєво обмежена у здатності протистояти наступальним діям Індії.

📍 У квітні 2025 року в соцмережах поширилися дані про великі партії 155-мм снарядів, що мають ключове значення для артилерійських підрозділів у сучасній війні, переданих Україні. Це ще більше посилило побоювання військового керівництва щодо виснаження стратегічних резервів.

📢 «Пакистан не має достатніх ресурсів для ведення тривалої війни з Індією — ні у військовому, ні в економічному сенсі», — ще раніше визнавав колишній головнокомандувач пакистанської армії генерал Камар Джавед Баджва.

За даними розвідки, Пакистан вже розмістив склади з боєприпасами біля кордону з Індією, готуючись до можливого загострення. Проте джерела наголошують: надмірна концентрація на експорті озброєння в умовах економічної нестабільності загрожує національній обороноздатності.

📉 Ситуацію ускладнює погіршення економіки Пакистану — зростає інфляція, зменшуються валютні резерви, а держборг зростає. У відповідь армія вже була змушена скоротити норми харчування, скасувати навчання та призупинити заплановані маневри через нестачу пального.

📌 Напруження між двома ядерними державами посилилося після теракту 22 квітня у місті Пахалгамі, внаслідок якого загинули близько 30 осіб. Влада Індії звинуватила в нападі бойовиків, пов’язаних із Пакистаном.

Нагадаємо

☝️ Наприкінці квітня у Пакистані навіть заявили, що Індія готує атаку протягом 24–36 годин, однак підтверджень цьому не було.

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