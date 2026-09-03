Громади Луганщини долучилися до всеукраїнської координації з безбар’єрності

Керівництво Луганської області та представники територіальних громад взяли участь у першій всеукраїнській установчій онлайн-зустрічі уповноважених із питань безбар’єрності. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Регіон представили профільний заступник голови облдержадміністрації Олексій Смирнов та відповідальні фахівці місцевого самоврядування.

Головним завданням заходу стало об’єднання представників областей і громад у злагоджену національну робочу мережу. Учасники визначили практичні завдання для кожного рівня влади та обговорили нагальні гуманітарні потреби територій.

📌 Вимоги до проєктування та практичні стандарти відбудови

Питання інтеграції сучасних інклюзивних норм у будівельні проєкти окреслили представники центральних органів виконавчої влади.

Заступниця Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Наталія Козловська наголосила на безумовному дотриманні принципів доступності.

Ці стандарти мають обов’язково враховуватися на всіх етапах планування, проєктування, зведення та ремонту зруйнованих об’єктів.

До фахової дискусії щодо регіонального розвитку також долучився Міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін.

📌 Міжнародні практики створення комфортного міського простору

Важливою складовою зустрічі стала презентація провідного європейського досвіду у сфері доступного середовища.

Уповноважений концерну «Віденські комунальні служби» Ганс-Юрґен Ґросс поділився практичними напрацюваннями столиці Австрії.

Австрійський експерт продемонстрував рішення муніципалітету Відня, які українські громади зможуть успішно реалізувати під час повоєнного відновлення власної інфраструктури.

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👉 Також нагадаємо, що релокована Білолуцька селищна військова адміністрація (СВА) продовжує системно забезпечувати публічними сервісами земляків, які вимушено покинули домівки. Ключовими напрямами роботи залишаються допомога захисникам, турбота про дітей та розбудова міжрегіональних партнерств.