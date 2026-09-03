ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Громади Луганщини долучилися до всеукраїнської координації з безбар’єрності

Денис Молотов
Денис Молотов
Громади Луганщини долучилися до всеукраїнської координації з безбар’єрності 04
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Керівництво Луганської області та представники територіальних громад взяли участь у першій всеукраїнській установчій онлайн-зустрічі уповноважених із питань безбар’єрності. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Регіон представили профільний заступник голови облдержадміністрації Олексій Смирнов та відповідальні фахівці місцевого самоврядування.

Головним завданням заходу стало об’єднання представників областей і громад у злагоджену національну робочу мережу. Учасники визначили практичні завдання для кожного рівня влади та обговорили нагальні гуманітарні потреби територій.

📌 Вимоги до проєктування та практичні стандарти відбудови

Питання інтеграції сучасних інклюзивних норм у будівельні проєкти окреслили представники центральних органів виконавчої влади.

Заступниця Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Наталія Козловська наголосила на безумовному дотриманні принципів доступності.

Ці стандарти мають обов’язково враховуватися на всіх етапах планування, проєктування, зведення та ремонту зруйнованих об’єктів.

До фахової дискусії щодо регіонального розвитку також долучився Міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін.

📌 Міжнародні практики створення комфортного міського простору

Важливою складовою зустрічі стала презентація провідного європейського досвіду у сфері доступного середовища.

Уповноважений концерну «Віденські комунальні служби» Ганс-Юрґен Ґросс поділився практичними напрацюваннями столиці Австрії.

Австрійський експерт продемонстрував рішення муніципалітету Відня, які українські громади зможуть успішно реалізувати під час повоєнного відновлення власної інфраструктури.

👉 Також нагадаємо, що релокована Білолуцька селищна військова адміністрація (СВА) продовжує системно забезпечувати публічними сервісами земляків, які вимушено покинули домівки. Ключовими напрямами роботи залишаються допомога захисникам, турбота про дітей та розбудова міжрегіональних партнерств.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Румунії та країнах Балтії вночі оголошували тривогу, піднімали винищувачі

ПОДІЇ

Марта Костюк перемогла чемпіонку US Open та вийшла до третього кола

СПОРТ

Болгарія дозволила імпорт металу з рф для АЕС «Козлодуй»

ПОЛІТИКА

Влада відреагувала на вибухи та детонацію біля Житомирської траси

ВЛАДА

Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочала роботу в Україні

ВАЖЛИВО

Якими дронами росія атакує Україну: від «Шахедів» до реактивних «Гераней»

ЕКСКЛЮЗИВ

Україна відчуває гостру нестачу ракет “повітря-повітря” для F-16 – ЗМІ

ПОДІЇ

9 тисяч вразливих категорій сімей Луганщини отримали соціальні послуги цьогоріч

ЛУГАНЩИНА

росія атакувала енергетику: найскладніше на Одещині, велика частина без світла

ПОДІЇ

“Послуга під ключ” за $50–70 тисяч: Лубінець розповів про нову корупційну схему під час мобілізації

ПОДІЇ

Генштаб оновив дані про фронт: третина атак на трьох напрямках

ВІЙНА

Маск проти використання Starlink для ударів по рф – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Детонація складів у селі Мила забрала життя 37 людей: влада розслідує службову недбалість

ВАЖЛИВО

У Румунії заявили про затонуле судно після пожежі в Чорному морі, моряки повідомляли про дрон

ПОДІЇ

Армія рф завдала удару по складах у Дніпрі 2 вересня

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип