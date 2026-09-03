Викрито керівників окупаційних структур трьох міст Луганщини

Служба безпеки України зібрала доказову базу щодо трьох зрадників, які очолили незаконні органи «влади» на захоплених територіях Луганської області. Двом фігурантам офіційно повідомили про підозру, а обвинувачення третього вже скеровано на розгляд суду. Про це поінформувала пресслужба відомства у Донецькій та Луганській областях.

🔹 Пропаганда та відчуження майна громади у Лутугиному

Серед підозрюваних опинилася мешканка міста Лутугине. Жінка з вересня 2023 року керує так званою «радою Лутугинського муніципального округу лнр».

Раніше зловмисниця була активною функціонеркою молодіжного крила місцевого осередку «партії регіонів». Після окупації міста у 2014 році вона добровільно перейшла на бік загарбників.

Колаборантка проводила кремлівські пропагандистські акції та організовувала нанесення ворожої символіки на міські споруди. Також вона координувала акцію «безсмертний полк».

Зараз фігурантка керує псевдодепутатами та сприяє передачі інфраструктури й майна громади під контроль російських суб’єктів.

🔹 Робота на окупантів у Сіверськодонецьку та Хрустальному

Другим підозрюваним став колишній працівник компанії «Луганськвода». Чоловік багато років працював у силових та господарських структурах псевдореспубліки.

Спершу він обіймав посаду так званого «першого заступника міністра будівництва та ЖКГ лнр». На початку 2024 року фігуранта призначили «першим заступником голови адміністрації міського округу місто Сєвєродонецьк лнр».

Окремо слідчі завершили розслідування щодо колишнього депутата міськради з Хрустального (раніше Красний Луч). Обвинувачений керує створеною загарбниками «радою муніципального утворення місто Красний Луч». Його справу вже скеровано до суду.

⚖️Правова кваліфікація та санкції закону

Дії всіх фігурантів кваліфіковано за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України як колабораційну діяльність.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та конфіскацією належного майна.

Розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що слідчі Служби безпеки України задокументували злочинну діяльність трьох колаборантів, які добровільно обійняли керівні посади в незаконних силових структурах на тимчасово окупованій Луганщині.