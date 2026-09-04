Найбільший номінал: НБУ ввів у обіг купюру 2 000 гривень

Національний банк України (НБУ) у п’ятницю, 4 вересня, випустив у готівковий обіг нову грошову банкноту номіналом 2 000 гривень. Вона стала найвищим номіналом національної валюти країни. Про це офіційно повідомила пресслужба регулятора.

Дизайн нової купюри присвятили видатному поету, мислителю, дисиденту та борцю за права людини Василю Стусу. У фінансовій установі наголосили на глибокому історичному змісті обраного дня для випуску грошей:

📢 «Дата введення в обіг обрана невипадково – в неї закладено певний символізм. Адже саме 4 вересня 1965 року під час прем’єри фільму Тіні забутих предків у київському кінотеатрі “Україна” Василь Стус разом із В’ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів перший в СРСР відкритий публічний протест проти масових політичних репресій української інтелігенції. А 4 вересня 1985 року Василь Стус загинув в ув’язненні в таборі суворого режиму Перм-36», – зазначили в Нацбанку.

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Зовнішній вигляд купюри створили у поєднанні виразних фіолетово-синіх і рожевих відтінків. Лицьовий бік платіжного засобу прикрашають гравійований портрет Василя Стуса та його автентичний авторський підпис. Банкнота містить понад двадцять сучасних візуальних та оптичних елементів контролю справжності.

✅Українська купюра стала першою у світовій практиці банкнотою, де виробники інтегрували інноваційну поліхромну стрічку AnimaTM Colour. Під час легкого нахилу паперу на захисній смузі з’являється плавний кінетичний рух.

Зображення державного герба України тризуба змінюється на офіційний графічний символ національної валюти.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що фінансова система країни готується до масштабного оновлення готівкового сектору через оптимізацію грошового обігу та вшанування видатних діячів української історії. В Україні з’явиться нова банкнота найвищого номіналу – 2000 гривень.