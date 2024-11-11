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У Нікополі росіяни вбили двох людей, п’ятьох було поранено

Денис Молотов
Денис Молотов
У Нікополі росіяни вбили двох людей, п’ятьох було поранено

Російська артилерія в черговий раз обстріляла Нікополь, спричинивши загибель двох людей. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація (ОВА) у понеділок, 11 листопада.

📢 «Трагічну звістку маємо і з Нікопольщини. Через артобстріл у районному центрі загинули двоє людей. Ще п’ятеро місцевих з пораненнями. З них двоє у важкому стані», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено медичний заклад, заклади харчування, кілька магазинів та автомобілі.

Тим часом у Кривому Розі кількість постраждалих від російського обстрілу зросла до 14 людей. На місці інциденту досі працюють рятувальники, розбираючи завали. Ймовірно, під ними можуть залишатися жінка і троє дітей.

📢 «Увесь день ворог бив по Нікопольщині. Застосовував артилерію та БпЛА. Цілив по райцентру і Марганецькій громаді. Загинула жінка, особу якої зараз встановлюють. Обірвалося життя й 30-річного чоловіка. Він був лікарем. Агресор вгатив прямо по амбулаторії, де той працював. Постраждала також його колега. Зараз медики борються за її життя», – надали оновлену інформацію в ОВА.

В цілому в Нікопольському районі за сьогоднішній день росіяни поранили п’ятьох  та вбили двох цивільних людей. Четверо поранених перебувають у лікарні.

Окрім медзакладу, понівечені промислове підприємство, 2 навчальні заклади й стільки ж магазинів, банк, кафе. Побиті 3 багатоповерхівки, 2 авто, ще одне – знищене.

☝️ Нагадаємо, вранці російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. У багатоповерховому житловому будинку зруйновано квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів. Спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих.

У Кривому Розі пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Досі невідома доля 4 людей.

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