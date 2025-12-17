Представник сербської державної оборонної компанії Jugoimport SDRP Радомир Куртич помер у москві за нез’ясованих та загадкових обставин. Президент Сербії Александар Вучич заявив, що очікує офіційної інформації від російської сторони. Про це у вівторок, 16 грудня, повідомляють сербські видання РТС та Blic.

Зазначається, що Куртич помер ще 17 листопада, однак інформація про його смерть стала публічною лише зараз. За даними Blic, загибель чиновника має «підозрілий характер». Повідомляється, що він раптово помер на вулиці в москві.

За інформацією видання, сербські спецслужби вже передали президентові Вучичу доповідь, у якій смерть Куртича класифіковано як «підозрілу».

Крім того, представники компанії Jugoimport, які прибули до москви після смерті чиновника, виявили зникнення значної кількості службових документів, а також жорстких дисків з комп’ютерів в офісі компанії.

📢 «Президент Сербії на зустрічі з представниками служб безпеки і Jugoimport заявив, що ми не повинні нікого звинувачувати, поки не отримаємо вагомих доказів, але вимагаємо отримати всю необхідну інформацію від представників російської держави і спецслужб», – йдеться у публікації.

Александар Вучич також висловив сподівання, що найближчим часом росія передасть результати судово-медичної експертизи, та пообіцяв, що сербська сторона «боротиметься за те, щоб правда стала відомою».

☝️ Нагадаємо, наприкінці листопада на росії остаточно перестав існувати валеріан соболєв — розробник пускових установок ракетних комплексів «Іскандер».