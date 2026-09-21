росія змінює тактику атак дронами залежно від погоди — Ігнат

Окупаційні російські війська враховують туман, хмарність та інші погодні умови, плануючи удари безпілотниками по Україні. Водночас противник змінює способи застосування звичайних і реактивних «шахедів», намагаючись ускладнити роботу української протиповітряної оборони. Про це начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів 21 вересня в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За його словами, під час підготовки атак росіяни оцінюють метеорологічні умови як на маршруті польоту безпілотників, так і поблизу запланованої цілі. Туман і хмарність можуть ускладнювати протидію повітряним загрозам, тому ворог враховує ці чинники, обираючи засоби для ударів.

Ігнат повідомив, що російські війська дедалі активніше використовують ударні безпілотники з реактивними двигунами. За неповний вересень їх кількість становила близько 1900. Для порівняння він навів показник за весь липень — приблизно 2800 таких апаратів. За оцінкою представника Повітряних сил, українські захисники збивають близько 60% реактивних дронів.

Противник також чергує застосування різних типів безпілотників. Зокрема, у вересні зафіксували кілька хвиль масових запусків звичайних «шахедів» у напрямку західних областей України. Перед цим російські військові використовували накопичені реактивні БпЛА. Таким чином, зміни стосуються і кількості засобів повітряного нападу, і тактичних прийомів їх застосування.

🚨 Перехоплення реактивних дронів і раннє попередження про ракети

Окремо Ігнат зупинився на засобах боротьби зі швидкісними безпілотниками. За його словами, вже підтверджені випадки знищення реактивних БпЛА перехоплювачами коптерного типу. Це вдавалося, коли ворожі апарати перебували на невеликій висоті та рухалися з відносно невисокою швидкістю.

Перспективним напрямом військовий назвав розвиток саме реактивних дронів-перехоплювачів, які мають розширити можливості захисту від таких цілей.

Водночас для протидії швидкісним ракетам критично важливе своєчасне отримання інформації про їхні пуски. Ігнат навів приклад «Цирконів», швидкість яких, за його словами, може становити близько 10 тисяч кілометрів на годину. Через це часу для реагування залишається вкрай мало.

Україна розраховує на допомогу партнерів, здатних оперативно передавати дані про запуски балістичних, аеробалістичних і протикорабельних ракет.

Раніше шостий президент України В.О. Зеленський повідомив про створення та успішне застосування нового дрона-перехоплювача для боротьби з реактивними «шахедами». За його повідомленням, відповідного результату досягла військова контррозвідка СБУ.

Також радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов попередив про можливу нову загрозу: росія може отримати змогу керувати «шахедами» та ракетами онлайн через супутники. Йдеться про ризик розвитку таких можливостей, а не про підтверджене масове використання цієї системи.

👉 Також нагадаємо, що у Сумській області внаслідок російських ударів за добу загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень. Серед постраждалих — 14-річна дівчина.