У Литві перенаправлять авіарейси з Вільнюса через кулі та дрони

Уряд Литви вивчає можливість перенесення нічних авіарейсів з аеропорту Вільнюса до Каунаса через повторювані закриття столичного летовища, спричинені появою метеозондів із контрабандою. Про це повідомив представник прем’єр-міністра Ігнас Добровольскас, передає Delfi.

Добровольскас не уточнив, коли саме відбудеться нове засідання Комісії з національної безпеки, однак наголосив, що це станеться «найближчим часом».

У зв’язку з масовою появою метеозондів прокуратура вже розпочала розслідування за фактом можливої діяльності проти Литви.

Урядові структури, за його словами, змушені адаптуватися до нових загроз.

📢 «Регулярна оцінка застосованих дій та пошук нових рішень необхідні для швидкого й ефективного розв’язання цієї тривалої ситуації», — зазначив Добровольскас.

