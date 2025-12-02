Вівторок, 2 Грудня, 2025
ПОДІЇ

У Литві перенаправлять авіарейси з Вільнюса через кулі та дрони

Денис Молотов
У Литві перенаправлять авіарейси з Вільнюса через кулі та дрони

Уряд Литви вивчає можливість перенесення нічних авіарейсів з аеропорту Вільнюса до Каунаса через повторювані закриття столичного летовища, спричинені появою метеозондів із контрабандою. Про це повідомив представник прем’єр-міністра Ігнас Добровольскас, передає Delfi.

Добровольскас не уточнив, коли саме відбудеться нове засідання Комісії з національної безпеки, однак наголосив, що це станеться «найближчим часом».

У зв’язку з масовою появою метеозондів прокуратура вже розпочала розслідування за фактом можливої діяльності проти Литви.
Урядові структури, за його словами, змушені адаптуватися до нових загроз.

📢 «Регулярна оцінка застосованих дій та пошук нових рішень необхідні для швидкого й ефективного розв’язання цієї тривалої ситуації», — зазначив Добровольскас.

☝️ Нагадаємо, 1 грудня тимчасового повіреного у справах Литви в Білорусі Ерікасa Вілканецасa викликали до МЗС Білорусі через заяви про нібито «порушення білоруського держкордону БпЛА».

👉 Також повідомлялось, що 28 листопада українські спецпризначенці ССО здійснили удар по району зберігання та запуску ударних дронів типу «шахед». Це відбулось поблизу мису Чауда на тимчасово окупованій території Криму.

