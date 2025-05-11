Трамп анонсував «потенційно великий день» для росії та України

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо війни в Україні, назвавши найближчі події «потенційно великим днем» як для Києва, так і для москви. Відповідне повідомлення він опублікував у неділю, 11 травня, у власній соціальній мережі Truth Social.

📢 «Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна “кривава бойня”, як ми сподіваємося, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий світ», — заявив Трамп.

Він відреагував на останні дипломатичні ініціативи — зокрема, пропозицію України щодо 30-денного припинення вогню, а також на заяву кремля про можливе поновлення прямих переговорів.

📢 «Це може бути потенційно великий день для росії та України. Ми прагнемо працювати з обома сторонами, щоб це вдалося. США зосереджуються на відбудові, економічному розвитку та торгівлі. Попереду важливий тиждень», — додав Трамп.

Трамп неодноразово заявляв про своє бажання сприяти припиненню бойових дій і запровадженню дипломатичних механізмів.

📌 Раніше, 10 травня, Україна, США та держави з коаліції партнерів вимагали від росії розпочати повне припинення вогню терміном на 30 днів — уже з понеділка, 12 травня.

📌 Диктатор на росії володимир путін на це звернення прямо не відповів. Натомість у своїй промові він запропонував відновити прямі переговори з Україною в Стамбулі 15 травня — без попередніх умов.

📌 Також російський диктатор володимир путін публічно визнав присутність військовослужбовців КНДР на боці російської армії у війні проти України.