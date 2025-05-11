Неділя, 11 Травня, 2025
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Трамп анонсував «потенційно великий день» для росії та України

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп анонсував «потенційно великий день» для росії та України

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо війни в Україні, назвавши найближчі події «потенційно великим днем» як для Києва, так і для москви. Відповідне повідомлення він опублікував у неділю, 11 травня, у власній соціальній мережі Truth Social.

📢 «Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна “кривава бойня”, як ми сподіваємося, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий світ», — заявив Трамп.

Він відреагував на останні дипломатичні ініціативи — зокрема, пропозицію України щодо 30-денного припинення вогню, а також на заяву кремля про можливе поновлення прямих переговорів.

📢 «Це може бути потенційно великий день для росії та України. Ми прагнемо працювати з обома сторонами, щоб це вдалося. США зосереджуються на відбудові, економічному розвитку та торгівлі. Попереду важливий тиждень», — додав Трамп.

Трамп неодноразово заявляв про своє бажання сприяти припиненню бойових дій і запровадженню дипломатичних механізмів.

📌 Раніше, 10 травня, Україна, США та держави з коаліції партнерів вимагали від росії розпочати повне припинення вогню терміном на 30 днів — уже з понеділка, 12 травня.

📌 Диктатор на росії володимир путін на це звернення прямо не відповів. Натомість у своїй промові він запропонував відновити прямі переговори з Україною в Стамбулі 15 травня — без попередніх умов.

📌 Також російський диктатор володимир путін публічно визнав присутність військовослужбовців КНДР на боці російської армії у війні проти України.

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