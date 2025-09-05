Субота, 6 Вересня, 2025
У Києві пройшов протест проти закону про відповідальність військових

Денис Молотов
Денис Молотов
У Києві пройшов протест проти закону про відповідальність військових

Увечері 5 вересня на Майдані Незалежності в Києві зібралися учасники акції протесту проти ухваленого в першому читанні законопроєкту, що посилює кримінальну відповідальність військових за непокору. Про перебіг події повідомила «Українська правда».

Протестувальники тримали в руках плакати з написами:

«Ви караєте не тих», «Ми маємо захистити тих, хто захищає нас», «Репресії – не дисципліна». Акція пройшла мирно, без провокацій і конфліктів.

Однією з ініціаторок виступила ветеранка Аліна Сарнатська. Вона раніше у Facebook окреслила вимоги учасників до влади.

📢 Серед них: «припинити утиски військовослужбовців, не ухвалювати законопроєкт №13452, скасувати норми закону №8271 від 2022 року та прийняти закон про військового омбудсмена».

Сарнатська підкреслила, що головною умовою акції є безпека її учасників.

📢 «Закликала уникати голосних звуків та вогню, фаєрів, колонок, гучномовців, слідкуємо за безпекою і запобігати провокаціям», – наголосила вона.

Нагадаємо, 4 вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №13260. Документ передбачає посилення кримінальної відповідальності для військовослужбовців, зокрема за непокору, самовільне залишення частини та дезертирство.

Раніше директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов заявляв, що ухвалення закону та впровадження розробленого механізму дозволило повернути до війська понад 29 тисяч бійців, які залишили підрозділи без дозволу.

Законопроєкт став предметом дискусії між військовим керівництвом, яке наполягає на зміцненні дисципліни, і громадськістю, що наголошує на захисті прав самих військових.

☝️ Також нагадаємо, що Верховна Рада України офіційно відновила прямі онлайн-трансляції своїх пленарних засідань. За відповідний проєкт постанови №13719 проголосували 266 народних депутатів під час голосування у четвер, 4 вересня.

