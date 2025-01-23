Четвер, 23 Січня, 2025
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У кремлі повідомили, що Трамп їх не лякає: нічного нового

Денис Молотов
Денис Молотов
У кремлі повідомили, що Трамп їх не лякає: нічного нового

У кремлі заявили, що не бачать нічого нового у погрозах президента США Дональда Трампа щодо запровадження нових санкцій проти росії, якщо не буде досягнуто угоди про завершення війни в Україні. Про це повідомив речник кремля дмитро пєсков під час брифінгу у четвер, 23 січня.

📢 «Особливо якихось нових елементів ми тут не вбачаємо. Ви знаєте, що Трамп у першу свою ітерацію президентства був президентом Америки, який найчастіше вдавався до санкційних методів. Йому подобаються ці методи. Принаймні вони йому подобалися в ході його першого президентства», – зазначив пєсков.

За його словами, у кремлі «дуже уважно спостерігають» за заявами Трампа, фіксуючи «ретельно усі деталі й нюанси».

Водночас речник кремля підтвердив, що росія готова до рівноправного діалогу зі Сполученими Штатами.

📢 «Саме такий діалог був між путіним і Трампом раніше. Чекаємо на сигнали, яких поки не надходило», – додав пєсков.

Нагадаємо, що 22 січня Дональд Трамп закликав російського диктатора путіна укласти угоду про припинення війни проти України. У разі відмови він пригрозив запровадженням високих податків, тарифів та страшних санкцій.

Тим часом у Міністерстві закордонних справ України позитивно оцінили позицію Трампа, назвавши її «сильною заявою» щодо необхідності якнайшвидшого завершення війни росії проти України.

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