Четвер, 23 Січня, 2025
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Страшні санкції загрожують путіну, якщо росіяни не підуть на угоду – Трамп

Денис Молотов
Денис Молотов
Страшні санкції загрожують путіну, якщо росіяни не підуть на угоду - Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав російську федерацію укласти «мирову угоду» з метою припинення війни проти України. У разі відмови росіян, Вашингтон обіцяє посилити санкційний тиск на москву.

📢 «Я збираюся зробити росії, чия економіка зазнає краху, і президенту путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! Далі буде тільки гірше. Якщо ми не укладемо “угоду”, то найближчим часом у мене не буде іншого вибору, окрім як запровадити високі податки, мита та санкції на все, що росія продає Сполученим Штатам і іншим країнам-учасникам. Настав час “укласти угоду”», — зазначив Трамп у своєму зверненні.

Як пише «Суспільне», шостий президент України Володимир Зеленський повідомив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що підготовка до його зустрічі з Дональдом Трампом розпочнеться після переговорів між представниками обох країн. За його словами, планується провести кілька зустрічей на рівні делегацій.

📢 «Команди працюватимуть над зустрічами, буде кілька різних зустрічей. Я маю на увазі передусім командні зустрічі, а потім уже працюватимемо над майбутньою зустріччю з президентом», — зазначив Зеленський.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак додав, що українська сторона вже налагодила контакти з представниками команди Трампа після його інавгурації.

📢 «Наразі робиться все можливе для того, щоб організувати зустріч президентів у найкоротші терміни», — зазначив Єрмак.

📌 Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 21 січня заявив, що перші переговори між представниками України та командою Дональда Трампа можуть відбутися на початку лютого.

📌 Газета The Washington Post 22 січня повідомила, що Дональд Трамп доручив своєму спеціальному представнику з питань України та росії завершити війну в Україні протягом ста днів.

☝️ Також раніше зазначалось, що Західні країни у найближчій перспективі планують обговорити питання гарантій безпеки для України. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц

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