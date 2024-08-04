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СУСПІЛЬСТВО

У Ковелі відбувся мітинг протесту біля ТЦК – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Мітинг протесту біля ТЦК та СП у Ковелі
У Ковелі відбувся протест біля місцевого ТЦК

Увечері суботи, 3 серпня, в місті Ковель на Волині відбулися мітинг протесту біля місцевого відділення ТЦК та СП. Повідомляється, що причиною заворушень стало примусове затримання кількох чоловіків, та доправлення їх до установи. Про це інформувало місцеве видання VSN, видання Кореспондент з посиланням на VSN.

За словами очевидців, на Шацькому блокпості працівники ТЦК та СП зупинили групу хлопців та доправили їх до центру комплектування.

«У хлопців забрали телефони і ключі від машини. Обурені люди влаштували мітинг біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки», – йдеться в повідомленні.

Вказується, що згодом затриманих відпустили, але мітинг протесту не вщухав. У соціальних мережах поширилися численні відео з місця подій, які почалися ще вдень і тривали до пізнього вечора.

👉 Нагадаємо, що напередодні в Одесі також сталася масштабна бійка біля ТЦК, коли жінка намагалася відбити свого чоловіка у військових.

Примітка: дана новина VSN була видалена, наразі посилання на сторінку видає лише помилку 404 (відсутність сторінки). У соцмережі припускають, що матеріали українських ЗМІ можуть використовувати російські пропагандисти. Так, після появи цієї інформації, її ж відразу опублікував у себе сумнозвісний топ-пропагандист російських окупантів володимир соловйов.

Видалена новина видання Волині
Так виглядає ця новина від місцевого видання
VSN
Так виглядала ця новина від місцевого видання
VSN
Так виглядала ця новина від місцевого видання
VSN
Так виглядала ця новина від місцевого видання
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