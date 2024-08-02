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ТЦК Одеси потрапили в черговий конфлікт. Відео

Денис Молотов
Денис Молотов
Конфлікт з ТЦК та СП в Одесі
В Одесі сталася масштабна бійка з ТЦК

Поліція Одеси затримала жінку, яка вступила у конфлікт із військовослужбовцями ТЦК, намагаючись відбити у них чоловіка (присутнє відео). Для затримання жінки було викликано додатковий наряд поліції, повідомляють місцеві Telegram-канали та Irta-fax.

Черговий скандальний інцидент зі співробітниками ТЦК та СП трапився в п’ятницю вдень, 2 серпня, на вулиці Середньофонтанській у центрі міста.

Жінка намагалася звільнити свого чоловіка від військових. Під час конфлікту вона голосно кричала, вибивала документи з рук військових та знімала інцидент на власний мобільний пристрій. Перехожі також багато фіксували події конфлікту на відео з різних кутів.

На перших відео видно, як військовий утримує чоловіка в смугастій футболці, тоді як інший громадянин у чорному одязі намагається його відтягнути. Також поруч голосно кричить й жінка хапає за руки чотирьох військових. Один з військових показує їй документи, які вона вибиває з рук. На відео також видно правоохоронців у жилетах патрульної поліції, що стоять над чоловіком у чорному одязі посеред дороги.

📢«У соціальних мережах ширитися відео конфліктної ситуації в Одесі. Сьогодні, на вулиці Середньофонтанській, виник конфлікт між жінкою та військовими. Громадянка поводилася агресивно, кидалася в бійку та не реагувала на вимоги припинити протиправні дії, через що патрульні були вимушені застосували до неї заходи фізичної сили та спецзасіб — кайданки. Жінку доставили до відділення поліції з метою кваліфікації її дій. Наразі справою займаються слідчі та встановлюють обставини інциденту», – повідомили свою версію подій у Патрульній поліції Одеської області.

На відео з іншого ракурсу видно, що подія відбувається біля жовтого маршрутного автобуса. У конфлікті брали участь щонайменше 10 людей.

👉Нагадаємо, у Луцьку було затримано чоловіка, що погрожував пістолетом патрульним та працівникам ТЦК та СП.

📌Також раніше повідомлялось скільки українців оновили свої військово-облікові дані за відведений державою термін у два місяці, з 18 травня по 16 липня.

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