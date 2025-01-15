У Херсоні з дрона атаковано пасажирський автобус

У Херсоні російські окупанти здійснили атаку з використанням безпілотника, скинувши вибухівку на комунальний автобус. Постраждали цивільні громадяни. Про це у середу, 15 січня, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

📢 «Російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника у Дніпровському районі. Пошкоджено комунальний автобус», – заявив Мрочко.

Спершу стало відомо про трьох постраждалих: 71-річного чоловіка та двох жінок віком 50 та 65 років. Усі вони госпіталізовані з діагнозами контузії та мінно-вибухових травм. На цей момент медики продовжують обстежувати постраждалих.

Згодом голова МВА повідомив про ще двох поранених внаслідок атаки російських дронів.

📢 «Мінно-вибухову травму та уламкові поранення голови, рук, лівої ноги та грудної клітини після 12:00 отримав 81-річний чоловік. Наразі він у лікарні. Ушпиталено ще одного пораненого внаслідок атаки ворожого безпілотника. 53-річний херсонець отримав мінно-вибухову та уламкові поранення ноги і грудної клітини. Медики продовжують обстежувати постраждалого», – йдеться в повідомленні очільника МВА.

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☝️ Нагадаємо, що 9 січня російські війська скинули чотири бомби на Херсон, унаслідок чого було пошкоджено 39 житлових будинків. Тоді кількість постраждалих зросла до десяти осіб.

👉 Крім того, вранці 12 січня ворог знову атакував місто за допомогою дрона, скинувши вибухівку на мирних мешканців. Внаслідок атаки 57-річна жінка отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги. Згодом стало відомо ще про одного постраждалого. У 62-річного чоловіка медики діагностували мінно-вибухову травму та ушкодження плеча.