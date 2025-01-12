Росіяни скидають з дрона вибухівку на мешканців Херсона

Вранці 12 січня російські окупанти здійснили черговий обстріл цивільного населення. Загарбники скинули вибухівку з дрона на мирних мешканців Херсона. Інформацію про це надала Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА).

Внаслідок атаки 57-річна жінка отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги. Постраждалу оперативно доставили до лікарні каретою швидкої допомоги.

Згодом стало відомо ще про одного постраждалого. У 62-річного чоловіка медики діагностували мінно-вибухову травму та ушкодження плеча. Після надання необхідної допомоги йому призначили амбулаторне лікування.

☝️ Нагадаємо, 9 січня російські війська завдали авіаудару по Херсону, скинувши чотири бомби. Тоді було пошкоджено 39 житлових будинків, а кількість постраждалих сягнула десяти людей. Також, цього дня вранці, російські окупанти продовжили обстріли та атаки у Херсонській області, внаслідок чого загинули двоє мирних мешканців.

Крім того, вночі окупанти вдарили з важкої артилерії та застосували дрони-камікадзе, спрямовані на Нікополь та Криворізький район.