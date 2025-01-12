Неділя, 12 Січня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Росіяни скидають з дрона вибухівку на мешканців Херсона

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни скидають з дрона вибухівку на мешканців Херсона

Вранці 12 січня російські окупанти здійснили черговий обстріл цивільного населення. Загарбники скинули вибухівку з дрона на мирних мешканців Херсона. Інформацію про це надала Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА).

Внаслідок атаки 57-річна жінка отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги. Постраждалу оперативно доставили до лікарні каретою швидкої допомоги.

Згодом стало відомо ще про одного постраждалого. У 62-річного чоловіка медики діагностували мінно-вибухову травму та ушкодження плеча. Після надання необхідної допомоги йому призначили амбулаторне лікування.

☝️ Нагадаємо, 9 січня російські війська завдали авіаудару по Херсону, скинувши чотири бомби. Тоді було пошкоджено 39 житлових будинків, а кількість постраждалих сягнула десяти людей. Також, цього дня вранці, російські окупанти продовжили обстріли та атаки у Херсонській області, внаслідок чого загинули двоє мирних мешканців.

Крім того, вночі окупанти вдарили з важкої артилерії та застосували дрони-камікадзе, спрямовані на Нікополь та Криворізький район.

Попередня стаття
На росії в Татарстані евакуювали НПЗ через атаку дронів – ЦПД
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Ще шістьох «гауляйтерів» Луганщини оголошено у розшук

КРИМІНАЛ

Масштабна пожежа у Лос-Анджелесі не припиняється, вогонь продовжує ширитись

ПОДІЇ

Тисячі литовських дронів, призначених для України, застрягли на складах

ПОДІЇ

Удари українських БпЛА завдають значних втрат штурмовикам КНДР – ISW

ПОДІЇ

Збільшити кількість призовників та будувати укриття: Уряд Норвегії представив документ про підготовку до війни

ПОДІЇ

Спецпредставник Трампа наполягає на припиненні вогню в Газі до 20 січня

ПОДІЇ

На росії в Татарстані евакуювали НПЗ через атаку дронів – ЦПД

ВІЙНА

До 9 років тюрми засуджено ексзаступницю голови районної ВЦА на Луганщині

КРИМІНАЛ

Прикордонники показали, як схопили на Одещині 10 втікачів з України

СУСПІЛЬСТВО

Як ідентифікувати людину: поради та інструменти

СТОПФЕЙК
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип