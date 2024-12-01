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У Херсоні росіяни атакували громадський транспорт: загинули троє людей, багато поранено

Денис Молотов
Денис Молотов
У Херсоні росіяни атакували громадський транспорт: загинули троє людей, багато поранено

У Херсоні російські загарбники здійснили атаку дроном на громадський транспорт, що призвело до загибелі трьох мирних мешканців. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі в неділю, 1 грудня.

📢 «Жахливий ранок для Херсона. Близько 8:15 російські військові атакували із БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі. На жаль, є загиблі та поранені. Попередньо черговий терористичний удар ворога забрав життя трьох мирних жителів», – зазначив він.

Також за попередньою інформацією повідомлялось, що семеро жителів отримали поранення внаслідок цього нападу. Усіх постраждалих доставили до медичних закладів, де їм надають необхідну допомогу.

📢 «Сьогодні росія знову показала своє справжнє обличчя. У річницю референдуму про незалежність України ворог завдав чергового удару по мирних жителях, скинувши вибухівку на маршрутне таксі. Наразі відомо про 11 постраждалих. Троє людей дістали поранення, несумісні з життям. Восьмеро перебувають у лікарні. У шістьох херсонців діагностували мінно-вибухові травми. В 56-річної жінки – уламкове поранення голови, руки та ніг. Ще одна 70-річна жителька дістала перелом гомілки», – повідомив Прокудін, уточнюючи ситуацію.

Усіх постраждалих людей було ушпиталено, де вони перебувають під наглядом лікарів.

Ворожа атака стала черговим проявом російського терору, спрямованого проти мирного населення. У цей день російські війська знову вдалися до злочинних дій, демонструючи свою зневагу до людських життів.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у Херсоні ворожий дрон скинув вибуховий пристрій на маршрутне таксі, внаслідок чого постраждали четверо людей.

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