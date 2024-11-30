Росіяни скидають вибухівку з дронів на людей в Херсоні: багато поранених, є загиблі

У Херсоні ворожий дрон скинув вибуховий пристрій на маршрутне таксі, внаслідок чого постраждали четверо людей. Про це 30 листопада повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Серед потерпілих – жінки віком 35, 52 та 62 роки, які отримали вибухові травми та уламкові поранення живота. Також поранено 59-річного чоловіка, у нього діагностовано травму гомілки. Усі постраждалі перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Російські війська продовжують завдавати ударів по мирному населенню в Херсоні та області. Близько восьмої ранку у Дніпровському районі ворожий безпілотник скинув вибухівку на 73-річного херсонця. Внаслідок атаки чоловік отримав серйозні поранення, включно з ампутацією гомілки.

У селищі Антонівка російський дрон атакував 52-річного чоловіка, спричинивши уламкові поранення голови. Зараз потерпілий перебуває в лікарні, де лікарі проводять додаткові обстеження.

Ще один місцевий житель Антонівки, 49-річний чоловік, постраждав унаслідок ворожого удару, який стався орієнтовно о 9:00 ранку. У нього зафіксували мінно-вибухову травму та поранення стопи. Постраждалого госпіталізували, і лікарі надають йому всю необхідну допомогу.

Також стало відомо, що 46-річний херсонець, поранений напередодні під час атаки російського дрона, звернувся до медиків. У нього діагностували уламкове поранення шиї.

Сьогоднішні обстріли зачепили та Дніпровський район Херсона. Близько восьмої години ранку від вибуху постраждали троє людей: 50-річна жінка та чоловіки віком 46 і 52 роки. Вони самостійно звернулися до лікарні, де отримали допомогу, однак від госпіталізації відмовилися.

📢 «Внаслідок атаки російського безпілотника у Дніпровському районі загинув херсонець. 46-річний чоловік дістав важкі поранення. Від отриманих травм він загинув на місці», – повідомили в Херсонській ОВА.

☝️ Нагадаємо, напередодні, 29 листопада, внаслідок російських обстрілів у Херсонській області загинула одна людина, ще шестеро зазнали поранень. Відомо також, що внаслідок атаки ворожого дрона в Дніпровському районі загинула жінка.

👉 Також, російські війська здійснили атаку на маршрутний автобус у селищі Антонівка, Херсонської області, використовуючи безпілотний літальний апарат (БпЛА). Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у середу, 2 жовтня.