Понеділок, 19 Травня, 2025
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У Харкові в ТЦК загинув чоловік: відкрито кримінальне провадження

Денис Молотов
Денис Молотов
У Харкові в ТЦК загинув чоловік: відкрито кримінальне провадження

У Харкові 39-річний чоловік загинув, вистрибнувши з вікна третього поверху приміщення районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Трагедія сталася 12 травня. Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

📢 «Подія сталася 12 травня. Попередньо встановлено, що 39-річний чоловік наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна третього поверху. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції та експерти», — зазначено у повідомленні правоохоронців.

У Харкові в ТЦК загинув чоловік: відкрито кримінальне провадження

🔍За інформацією поліції, під час огляду, експерт на тілі загиблого не виявили ознак насильницької смерті. Однак, зафіксовано травми, характерні для падіння з висоти.

За фактом загибелі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ («Умисне вбивство») з позначкою «самогубство». Матеріали справи передано до Державного бюро розслідувань — для перевірки дій працівників ТЦК, які могли бути причетні, або недбало виконували свої обов’язки.

📌 Інцидент стався на тлі інших гучних подій у системі ТЦК. Зокрема, 14 травня у Харкові тимчасово відсторонили військовослужбовця ТЦК, який побив шкільного вчителя. А вже 17 травня у Вінниці зафіксовано побиття чоловіка на пункті збору.

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