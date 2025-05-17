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У Вінницькому ТЦК зафіксовано побиття чоловіка: призначено службове розслідування

Денис Молотов
Денис Молотов
У Вінницькому ТЦК зафіксовано побиття чоловіка: призначено службове розслідування

У Вінницькому об’єднаному міському ТЦК та СП зафіксовано випадок побиття чоловіка, який став підставою для службового розслідування. Про це 17 травня повідомила пресслужба Вінницького обласного ТЦК та СП.

За офіційною інформацією, інцидент стався 15 травня, коли працівники поліції доставили до Вінницького ТЦК мешканця міста для проходження медкомісії. Як повідомляється, цей чоловік перебував у розшуку за адміністративне правопорушення та порушив правила військового обліку.

Після проходження комісії його направили до пункту попереднього збору, звідки мали скерувати в навчальний центр. Саме там і стався конфлікт, який потрапив на відео й поширився у соцмережах.

📢 «Саме там відбувся інцидент за участю військовослужбовця Вінницького ОМТЦК та СП, що був зафіксований на відео та поширений у соцмережах», — йдеться в офіційній заяві.

У ТЦК підтвердили, що за фактом перевищення службових повноважень із застосуванням сили вже триває службове розслідування.

📢 «Зазначаємо, що військовозобов’язаного оглянули медичні працівники, травм та ушкоджень виявлено не було», — додали у ТЦК.

☝️ Водночас у ТЦК уточнили, що військовослужбовець ОМТЦК та СП, фігурант цього інциденту, раніше брав участь у бойових діях, де дістав поранення та контузії.

Це не перший подібний випадок у регіоні. Раніше у Вінниці суд узяв під варту посадовицю місцевого ТЦК та її спільника, які, за версією слідства, побили військовозобов’язаного. Потерпілий мав чинне бронювання та не погоджувався від нього відмовлятися. Військову посадовицю пізніше звільнили під заставу понад 900 тисяч гривень.

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