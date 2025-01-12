Неділя, 12 Січня, 2025
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У Генштабі повідомили про удар по російському пункту управління на Донеччині

Денис Молотов
Денис Молотов
Генштаб: уражено пункт управління рф на Донеччині

Збройні Сили України завдали чергового точного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії рф. Цей пункт окупанти розташували у місті Новогродівка на Донеччині. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у неділю, 12 січня.

📢 «Ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку», – зазначено у повідомленні Генерального штабу ЗС України.

Керівництво Збройних Сил підкреслило, що українські військові демонструють виняткову координацію дій та високий рівень професіоналізму у виявленні та знищенні ключових об’єктів систем управління та військової інфраструктури противника.

У Генштабі повідомили про удар по російському пункту управління на Донеччині

💥 Крім того, нещодавно Сили оборони України завдали удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти рф поблизу населеного пункту Біла, що в Курській області рф.

✅ Раніше Сили оборони України здійснили атаку на командний пункт 3-го армійського корпусу ЗС рф. Він був розташований у тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.

✅ Також було повідомлено, що ЗСУ 2 січня завдали точного удару по командному пункту російських окупантів у населеному пункті Мар’їне. Розташовано цей пункт було в Курській області на росії.

📊 Зауважимо, що лише за минулу добу російські війська втратили на території України 1750 військових. Кількість втрат армії рф з 24 лютого 2022 року до 12 січня 2025 року становить приблизно 808 тисяч 250 осіб.

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