ЗСУ били по російському командному пункту в Курській області

Збройні Сили України 2 січня завдали точного удару по командному пункту російських окупаційних військ у населеному пункті Мар’їне, що в Курській області на росії. Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ в четвер, 2 січня.

📢 «Було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення», – підкреслюється в офіційному повідомленні.

Зазначається, що ці вогневі ураження в Курській області спрямовані на те, щоб послабити можливості та бажання російської сторони здійснювати терористичні дії проти мирного населення України.

Також підкреслюється, що українські військові продовжуватимуть наполегливо виявляти та ліквідовувати ключові військові об’єкти командування країни-агресора.

Раніше повідомлялося, що у селищі Котлубань Волгоградської області на росії було знищено арсенал боєприпасів. Він належав Головному управлінню ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони рф.

☝️ Нагадаємо, що в ніч на 2 січня в кількох регіонах росії оголошували повітряну тривогу. Зокрема, вибухи було зафіксовано біля військового аеродрому в Єйську Краснодарського краю, а також у Ростовській, Воронезькій та Волгоградській областях.

Міністерство оборони рф стверджує, що цієї ночі російська територія зазнала масованої атаки, нібито здійсненої 125 українськими безпілотниками.

👉 Також раніше Сили оборони України завдали успішного удару по складу, де зберігалися ворожі дрони-камікадзе типу «Шахед», в Орловській області на росії. Унаслідок операції є втрати серед окупантів. Було знищено склад, що виконував функції зберігання, обслуговування та ремонту ударних дронів-камікадзе росіян.