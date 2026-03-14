У частині маршруток Києва підняли тариф на проїзд

Проїзд у частині приватних маршрутних таксі Києва подорожчав із 15 до 20 гривень. Нові тарифи почали діяти із суботи, 14 березня. Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

Згідно з оголошеннями, які розміщені всередині маршрутних автобусів, підвищення вартості пояснюють зростанням цін на пальне.

📢 У повідомленнях для пасажирів зазначається, що тариф змінено «у звʼязку зі значним здорожченням пального та з метою забезпечення виїзду автобусів на лінію».

Як зазначає агентство, попереднє підвищення вартості проїзду у столичних маршрутках відбулося навесні 2022 року.

☝️ Водночас ціни на проїзд у муніципальному громадському транспорті Києва залишаються без змін з початку повномасштабного вторгнення росії. Зокрема, у метро, трамваях, тролейбусах та комунальних автобусах тариф становить 8 гривень.

При цьому пасажири можуть зменшити вартість поїздок, якщо скористаються проїзними квитками. Наприклад, за умови придбання пакета на 50 поїздок одна поїздка коштує 6,50 гривні.

📌 Напередодні також стало відомо, що київська міська електричка оновила ціни на проїзд. За інформацією перевізників, чергове підвищення вартості квитків пов’язане із запровадженням спеціального комісійного збору.

Крім того, вранці цього дня у столиці на окремих ділянках було призупинено рух електротранспорту. Причиною стала масована російська атака, яка вплинула на роботу транспортної інфраструктури міста.

👉 Також нагадаємо, що удар по автобусу на Харківщині стався вранці 13 березня у Куп’янському районі. Безпілотник російських окупантів атакував рейсовий автобус, унаслідок чого одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.