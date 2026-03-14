У частині маршруток Києва підняли тариф на проїзд

Денис Молотов
Проїзд у частині приватних маршрутних таксі Києва подорожчав із 15 до 20 гривень. Нові тарифи почали діяти із суботи, 14 березня. Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

Згідно з оголошеннями, які розміщені всередині маршрутних автобусів, підвищення вартості пояснюють зростанням цін на пальне.

📢 У повідомленнях для пасажирів зазначається, що тариф змінено «у звʼязку зі значним здорожченням пального та з метою забезпечення виїзду автобусів на лінію».

Як зазначає агентство, попереднє підвищення вартості проїзду у столичних маршрутках відбулося навесні 2022 року.

☝️ Водночас ціни на проїзд у муніципальному громадському транспорті Києва залишаються без змін з початку повномасштабного вторгнення росії. Зокрема, у метро, трамваях, тролейбусах та комунальних автобусах тариф становить 8 гривень.

При цьому пасажири можуть зменшити вартість поїздок, якщо скористаються проїзними квитками. Наприклад, за умови придбання пакета на 50 поїздок одна поїздка коштує 6,50 гривні.

📌 Напередодні також стало відомо, що київська міська електричка оновила ціни на проїзд. За інформацією перевізників, чергове підвищення вартості квитків пов’язане із запровадженням спеціального комісійного збору.

Крім того, вранці цього дня у столиці на окремих ділянках було призупинено рух електротранспорту. Причиною стала масована російська атака, яка вплинула на роботу транспортної інфраструктури міста.

👉 Також нагадаємо, що удар по автобусу на Харківщині стався вранці 13 березня у Куп’янському районі. Безпілотник російських окупантів атакував рейсовий автобус, унаслідок чого одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

НОВИНИ ТИЖНЯ

У Львові передали до суду справу працівника ТЦК за побиття чоловіка

КРИМІНАЛ

Важливу систем ПРО США упошкоджено під час іранської атаки

ПОДІЇ

Повітряні сили повідомили про збиття більшості ракет і дронів рф

ВАЖЛИВО

Трамп заявив, що путін, ймовірно, допомагає Ірану

ВАЖЛИВО

Лукашенко повідомив про переговори Мінська і Вашингтона

ПОЛІТИКА

Іран заявив про тривалу співпрацю з росією

ВАЖЛИВО

Дрон рф атакував рейсовий автобус на Харківщині

ВІЙНА

На Закарпатті посадовцю ТЦК інкримінують службову недбалість

КРИМІНАЛ

Тристоронні переговори з рф відкладаються — Зеленський

ВАЖЛИВО

Іран погрожує запровадити “плату за безпеку” для танкерів

ПОЛІТИКА

Трамп заявив про перемогу США у війні з Іраном

ВАЖЛИВО

Федоров хоче прибрати “зоопарк рішень” у закупівлі дронів: потреба формуватиметься “автоматично” на основі бойових даних

ПОДІЇ

Україна конфіскувала 1592 російські вагони на 2,2 млрд грн

ВЛАДА

До суду скерували справи двох «депутатів» псевдопарламенту «лнр»

КРИМІНАЛ

Україна отримала нові ракети для систем Patriot від Німеччини

ВАЖЛИВО
