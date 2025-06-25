Королівські ВПС отримають ядерні винищувачі F-35A

Велика Британія має намір придбати 12 багатоцільових винищувачів F-35A, що здатні нести як звичайне, так і ядерне озброєння. Цей крок стане символічним поверненням Лондона до ядерної місії НАТО вперше з часу завершення Холодної війни. Про це повідомили в офісі прем’єр-міністра Кіра Стармера напередодні саміту Альянсу в Нідерландах.

📢 «В епоху радикальної невизначеності ми більше не можемо сприймати мир як належне, саме тому мій уряд інвестує в нашу національну безпеку, забезпечуючи наші Збройні сили необхідним обладнанням», — йдеться в офіційній заяві британського уряду.

☝️ За інформацією з Лондона, придбання нових винищувачів F-35A є частиною довгострокової програми. Вона передбачає закупівлю загалом 138 одиниць цього типу літаків. Вони призначені для подвійного використання — як у звичайних бойових операціях, так і як носії ядерної зброї в межах об’єднаної ядерної стратегії НАТО.

Це рішення британського уряду розглядають як найбільше посилення ядерного потенціалу країни за останні десятиліття.

Після закінчення Холодної війни Велика Британія відмовилася від повітряного компонента своєї ядерної тріади, зосередившись винятково на підводних ракетоносцях класу Vanguard, озброєних ракетами Trident II D5.

🔻 Повернення до ядерної ролі Королівських ВПС викликане низкою геополітичних загроз:

агресією росії та ядерним шантажем у контексті війни проти України ; нестабільністю в Ірані, який розвиває власну ядерну програму; зростаючим ядерним потенціалом Північної Кореї.



🛡️ Винищувачі F-35A мають широку сумісність із ядерними боєприпасами типу B61-12 — стандартними для країн НАТО, що беруть участь у спільній ядерній місії. Приєднання Британії до цієї місії зміцнює євроатлантичну безпеку та демонструє готовність до стримування нових викликів.

👉 Нагадаємо, раніше уряд США схвалив продаж Німеччині таких же літаків F-35A в рамках розширення європейського авіаційного крила ядерного стримування.

📌 Також повідомлялось, що Велика Британія розпочинає масштабну модернізацію свого військово-морського флоту, зокрема — планує побудувати 12 нових ударних атомних підводних човнів.