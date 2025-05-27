Туреччина пропонує посередництво між Україною та рф

Під час офіційного візиту до російської федерації міністр закордонних справ (МЗС) Туреччини Хакан Фідан підтвердить намір Анкари виступити посередником у черговому раунді переговорів між Києвом та москвою. Про це повідомляє турецьке видання Hürriyet.

Згідно з інформацією джерел, Фідан вже провів зустріч із російським диктатором володимиром путіним, яка тривала приблизно одну годину. Очікується, що за результатами дводенного візиту глава турецького МЗС також проведе переговори з міністром закордонних справ рф сергієм лавровим та новопризначеним міністром оборони андрієм білоусовим.

Турецькі дипломати вказують, що головною темою зустрічей є війна в Україні. Також відновлення дипломатичних каналів, зокрема на базі попередніх домовленостей, досягнутих під час перемовин у Стамбулі.

📢 «Туреччина готова знову взяти на себе роль посередника, як і у 2022 році, й допомогти відновити прямий діалог між сторонами», — зазначають у турецькому зовнішньополітичному відомстві.

☝️ Нагадаємо, 26 травня глава МЗС Туреччини вирушив до росії з робочим візитом. Основна увага — питання українсько-російських відносин і можливість започаткування нових переговорів за підтримки Анкари.

📌 Раніше, 16 травня, в Стамбулі відбулись перші за три роки прямі переговори України та росії. В ході зустрічі сторони домовилися про обмін військовополоненими у форматі “1000 на 1000” та обговорили письмове бачення можливого перемир’я.

Також ЗМІ повідомляли, що російська делегація на переговорах з Україною у Стамбулі озвучила позиції, які Київ вважає абсолютно неприйнятними.