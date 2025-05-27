Вівторок, 27 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Туреччина пропонує посередництво між Україною та рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Туреччина пропонує посередництво між Україною та рф

Під час офіційного візиту до російської федерації міністр закордонних справ (МЗС) Туреччини Хакан Фідан підтвердить намір Анкари виступити посередником у черговому раунді переговорів між Києвом та москвою. Про це повідомляє турецьке видання Hürriyet.

Згідно з інформацією джерел, Фідан вже провів зустріч із російським диктатором володимиром путіним, яка тривала приблизно одну годину. Очікується, що за результатами дводенного візиту глава турецького МЗС також проведе переговори з міністром закордонних справ рф сергієм лавровим та новопризначеним міністром оборони андрієм білоусовим.

Турецькі дипломати вказують, що головною темою зустрічей є війна в Україні. Також відновлення дипломатичних каналів, зокрема на базі попередніх домовленостей, досягнутих під час перемовин у Стамбулі.

📢 «Туреччина готова знову взяти на себе роль посередника, як і у 2022 році, й допомогти відновити прямий діалог між сторонами», — зазначають у турецькому зовнішньополітичному відомстві.

☝️ Нагадаємо, 26 травня глава МЗС Туреччини вирушив до росії з робочим візитом. Основна увага — питання українсько-російських відносин і можливість започаткування нових переговорів за підтримки Анкари.

📌 Раніше, 16 травня, в Стамбулі відбулись перші за три роки прямі переговори України та росії. В ході зустрічі сторони домовилися про обмін військовополоненими у форматі “1000 на 1000” та обговорили письмове бачення можливого перемир’я.

Також ЗМІ повідомляли, що російська делегація на переговорах з Україною у Стамбулі озвучила позиції, які Київ вважає абсолютно неприйнятними.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Мерц підтвердив, що скасовані обмеження на удари по росії

ВАЖЛИВО

Генсек НАТО про країни, що підтримують рф у війні проти України

ПОЛІТИКА

Нічна атака безпілотників на Дніпропетровщину: двоє поранених

ВІЙНА

росіяни планують експлуатувати захоплену Запорізьку АЕС: дані із супутника

ПОДІЇ

В Сухопутних військах попередили про відповідальність за напади на військовослужбовців ТЦК та СП

ПОДІЇ

Росіяни атакували Суми та громади області: зруйновано будинки, є загиблі й поранені

ВІЙНА

Фейк: «Зеленський масово розкрадає гроші ЗСУ», – Financial Times

СТОПФЕЙК

Роль Зеленського на саміті НАТО залишається невизначеною — ЗМІ

ПОЛІТИКА

У Черкасах натовп людей чинив опір діям співробітників ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

США дозволили Німеччині передати Україні ракет PAC-2 для Patriot

ПОЛІТИКА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип