На переговорах у Стамбулі росія висунула Україні неприйнятні вимоги – ЗМІ

Російська делегація на переговорах з Україною у Стамбулі озвучила позиції, які Київ вважає абсолютно неприйнятними. Про це в п’ятницю, 16 травня, повідомив телеканал Sky News з посиланням на українське дипломатичне джерело.

📢 «росія висунула вимоги, які є нереалістичними та виходять далеко за рамки будь-чого, що обговорювалося раніше, повідомляє українське дипломатичне джерело… Деякі з вимог росії включали виведення українських військ з її території для забезпечення припинення вогню», — заявив співрозмовник.

☝️ При цьому не уточнюється, які саме території російська сторона вважає своїми. Джерело також додало, що були висунуті й інші вимоги, які названі «нестартовими», тобто такими, що не можуть бути навіть предметом обговорення.

🔻 Тим часом за даними турецьких ЗМІ, переговори завершилися. Водночас джерела Суспільного повідомляють, що делегації поки не залишили палац і взяли паузу.

📌 Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі відбулися перші за три роки прямі переговори між Україною та росією. Як зазначалося раніше, москва наполягала, аби на зустрічі не були присутні представники США і Туреччини.

📌 Також було повідомлено, що в п’ятницю, 16 травня, у Стамбулі офіційно розпочалися тристоронні переговори за участі представників України, США та Туреччини. Про це повідомило Міністерство закордонних справ (МЗС) України, оприлюднивши відповідне відео із місця події.