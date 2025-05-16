У Стамбулі стартували тристоронні переговори України, США та Туреччини

У п’ятницю, 16 травня, у Стамбулі офіційно розпочалися тристоронні переговори за участі представників України, США та Туреччини. Про це повідомило Міністерство закордонних справ (МЗС) України, оприлюднивши відповідне відео із місця події.

Українську сторону на переговорах представляють міністр закордонних справ Андрій Сибіга та керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Делегацію США очолює державний секретар Марко Рубіо, Туреччину представляє міністр закордонних справ Хакан Фідан.

За інформацією Суспільного, українська делегація до початку тристоронньої зустрічі також провела окрему розширену зустріч із представниками Франції, Німеччини, Великої Британії та США.

📢 «У Стамбулі щойно завершилася зустріч голови ОПУ Єрмака, міністра закордонних справ Сибіги й міністра оборони Умєрова з радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії. А також із спецпредставником США Келлогом», — йдеться у повідомленні.

🔻 За попередніми даними турецьких ЗМІ, вже о 12:30 за місцевим часом у резиденції президента Туреччини — палаці Долмабахче — запланована ще одна тристороння зустріч. Цього разу — за участю делегацій України, росії та Туреччини.

Наразі дороги навколо палацу перекриті, охорону посилено, що свідчить про високий рівень заходу.

📌 Нагадаємо, що 15 травня шостий президент України Володимир Зеленський перебував з візитом в Анкарі. Там він провів перемовини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. За їхніми результатами було ухвалене рішення відправити українську делегацію до Стамбула для участі в консультаціях. В них також візмуть участь представники російської федерації.

☝️ Також раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про намір Берліна спільно з європейськими союзниками запровадити додаткові санкції проти рф. Йдеться про заходи у відповідь на небажання кремля погодитися на припинення вогню в Україні.